США продолжают делать ставку на силовое давление, заявил Лавров

"США и ряд их союзников, лелея надежду сохранить глобальное доминирование, по-прежнему делают ставку на методы военно-силового и экономического давления, отвергая реалии многополярного мира, продолжают мыслить в духе архаичной логики сдерживания, разделительных линий и геополитических игр с нулевой суммой, пытаются внедрить западноцентричный порядок, основанный на правилах, заменить их общепризнанные нормы международного права", - сказал министр на торжественном собрании по случаю Дня дипломата.