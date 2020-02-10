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США продолжают делать ставку на силовое давление, заявил Лавров
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РИА Новости

США продолжают делать ставку на силовое давление, заявил Лавров

17:48 10.02.2020
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. США и их союзники продолжают делать ставку на методы силового давления и сдерживания, отвергая реалии многополярного мира, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"США и ряд их союзников, лелея надежду сохранить глобальное доминирование, по-прежнему делают ставку на методы военно-силового и экономического давления, отвергая реалии многополярного мира, продолжают мыслить в духе архаичной логики сдерживания, разделительных линий и геополитических игр с нулевой суммой, пытаются внедрить западноцентричный порядок, основанный на правилах, заменить их общепризнанные нормы международного права", - сказал министр на торжественном собрании по случаю Дня дипломата.
Лавров отметил, что на этом фоне Россия как один из ключевых мировых центров проводит линию на укрепление правовых основ межгосударственного общения, повышения авторитета ООН и снижения международной напряженности.
Дмитрий Песков
Вчера, 13:18
США все чаще прибегают к санкциям в своих интересах, заявил Песков
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Сергей ЛавровРоссияСШАБезопасностьВ мире
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