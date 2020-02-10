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Мосгорсуд оставил Калви под домашним арестом до 13 мая
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РИА Новости

Мосгорсуд оставил Калви под домашним арестом до 13 мая

17:40 10.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМайкл Калви
Майкл Калви
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Майкл Калви. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Мосгорсуд до 13 мая оставил под домашним арестом основателя Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера инвестфонда француза Филиппа Дельпаля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, меру пресечения в виде домашнего ареста продлить до 13 мая", - огласил решение судья Андрей Расновский.
Расследование дела завершено, обвиняемые и их защитники изучают его материалы. Калви ознакомился с 17 томами из 75, Дельпаль - с 12.
На продлении домашнего ареста настаивал следователь. Его поддержали прокурор и представитель потерпевшего. "Мы не видим ни раскаяния, ни признания, нет намерения возместить вред. Не понимаю, почему при такой позиции идет речь о более мягкой мере пресечения", - заявил последний.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении содержания под домашним арестом. 8 июля 2019
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Калви отметил, что намерен в России доказывать свою невиновность, и пообещал не скрываться, ведь "бегство - это признание вины". "За тот год, который я провел в изоляции, я мог бы без ущерба для расследования уголовного дела осуществлять свою профессиональную деятельность ... привлекать иностранные инвестиции в новые проекты талантливых российских бизнесменов", - добавил он.
Американец просил об освобождении под залог в размере 25 миллионов рублей. На такой же сумме настаивал Дельпаль. В случае сохранения меры пресечения защита просила разрешить хотя бы прогулки.
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Под домашним арестом по делу также находятся экс-глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и бывший директор по инвестициям банка Александр Цакунов, в СИЗО - партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор Baring Vostok по инвестициям Иван Зюзин и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Последним троим решение по аресту будет пересмотрено - так постановил на прошлой неделе Мосгорсуд.
По версии следствия, Калви с Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК РФ, их оценили в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч. В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро". Никто из фигурантов вину не признал.
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Максим Владимиров (Baring Vostok)Майкл КалвиДело Bаring VostokСледственный комитет РФМосковский городской судРоссияОбщество
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