Умер разведчик Александр Голубев

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Прославленный отечественный разведчик, участник афганских событий, генерал-лейтенант в отставке Александр Голубев скончался на 84-м году жизни, сообщило в понедельник пресс-бюро Прославленный отечественный разведчик, участник афганских событий, генерал-лейтенант в отставке Александр Голубев скончался на 84-м году жизни, сообщило в понедельник пресс-бюро Службы внешней разведки России.

"Восьмого февраля [в минувшую субботу] на 84-м году ушел из жизни генерал-лейтенант в отставке, заслуженный сотрудник органов внешней разведки Российской Федерации Александр Титович Голубев", - говорится в сообщении.

Александр Голубев родился 9 февраля 1936 года в крестьянской семье в белорусской деревне Похомлевичи Витебской области, в детстве пережил войну и немецкую оккупацию. После окончания средней школы ушел служить на Балтийский флот, в органах государственной безопасности – с 1959 года.

В 1964 году окончил Высшую Краснознаменную школу КГБ , работал в территориальных подразделениях. Во внешней разведке – с 1969 года. Неоднократно выезжал в долгосрочные загранкомандировки, пройдя путь от оперативного сотрудника до резидента, работал в Афганистане.

Работая в центральном аппарате разведки, возглавлял ряд ее крупных оперативных подразделений, многие годы возглавлял Совет ветеранов СВР.

Награжден орденами "За военные заслуги", Красного Знамени, Красной Звезды, "Знак Почета", многими медалями, в том числе ряда зарубежных государств, а также нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке".