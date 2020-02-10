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Умер разведчик Александр Голубев
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РИА Новости

Умер разведчик Александр Голубев

17:40 10.02.2020
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Прославленный отечественный разведчик, участник афганских событий, генерал-лейтенант в отставке Александр Голубев скончался на 84-м году жизни, сообщило в понедельник пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"Восьмого февраля [в минувшую субботу] на 84-м году ушел из жизни генерал-лейтенант в отставке, заслуженный сотрудник органов внешней разведки Российской Федерации Александр Титович Голубев", - говорится в сообщении.
Александр Голубев родился 9 февраля 1936 года в крестьянской семье в белорусской деревне Похомлевичи Витебской области, в детстве пережил войну и немецкую оккупацию. После окончания средней школы ушел служить на Балтийский флот, в органах государственной безопасности – с 1959 года.
В 1964 году окончил Высшую Краснознаменную школу КГБ, работал в территориальных подразделениях. Во внешней разведке – с 1969 года. Неоднократно выезжал в долгосрочные загранкомандировки, пройдя путь от оперативного сотрудника до резидента, работал в Афганистане.
© Фото : сайт СВР РоссииРазведчик Александр Голубев
Разведчик Александр Голубев
© Фото : сайт СВР России
Разведчик Александр Голубев
Работая в центральном аппарате разведки, возглавлял ряд ее крупных оперативных подразделений, многие годы возглавлял Совет ветеранов СВР.
Награжден орденами "За военные заслуги", Красного Знамени, Красной Звезды, "Знак Почета", многими медалями, в том числе ряда зарубежных государств, а также нагрудными знаками "Почетный сотрудник госбезопасности" и "За службу в разведке".
"Светлая память об Александре Титовиче навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного", - говорится в сообщении.
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Служба внешней разведки РФРоссияБезопасностьОбщество
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