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Новак рассказал о планах по производству СПГ
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РИА Новости

Новак рассказал о планах по производству СПГ

14:36 10.02.2020 (обновлено: 17:38 10.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия намерена нарастить производство сжиженного природного газа (СПГ) до 80-120 миллионов тонн в год к 2035 году, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак.
"К 2040 году более 50% от объема торговли природным газом будет осуществляться в сжиженной форме. Ввиду особой привлекательности рынка сжиженного газа, Россия намерена занять на нем достойную нишу и претендовать на уровень производства СПГ в 80-120 миллионов тонн в год к 2035 году", - говорится в статье министра в журнале "Энергетическая политика".
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По его мнению, благодаря бурному развитию инфраструктуры, рынок газа все больше становится похожим на рынок нефти в части ценообразования. "И именно ценообразование на СПГ в среднесрочной перспективе может стать ориентиром для всего рынка газа", - полагает Новак.
В конце декабря Новак говорил, что рост производства СПГ в России в 2019 году предварительно вырос по отношению к показателю 2018 года на 49,2% - до 40,2 миллиарда кубометров.
В проекте энергостратегии Минэнерго РФ до 2035 года, обновленной в декабре, говорилось, что Россия планирует нарастить производство СПГ до 46-65 миллионов тонн к 2024 году и до 70-82 миллионов тонн к 2035 году. В конце декабря Новак говорил, что Минэнерго ожидает производство сжиженного природного газа в стране к 2035 году в объеме 100-120 миллионов тонн.
Минэнерго закладывает в стратегию создание в Арктической зоне РФ специализированных центров (хабов) по перевалке, хранению и торговле СПГ, реализацию проектов строительства терминалов на Камчатке и в Мурманске.
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