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В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от "коронавируса"
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РИА Новости

В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от "коронавируса"

17:36 10.02.2020 (обновлено: 20:01 10.02.2020)
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы арестовал на месяц за хулиганство пранкера Кароматулло Джаборова, который имитировал в метро приступ, якобы вызванный вирусной инфекцией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
"Суд постановил избрать Джаборову меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 марта", - сказала собеседница агентства.
Ранее МВД сообщило о задержании молодого человека, который в вагоне электропоезда, следовавшего от станции "Полежаевская" до "Улицы 1905 года", упал, имитируя внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя панику среди пассажиров.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Сообщников Джаборова ищут.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
И впаять этому "шутнику" лет пять, чтобы другим не повадно было! Они не понимают, что во время паники могут быть человеческие жертвы?
10 февраля, 17:39
Gross-Meyster.ru
8500113
Как в Мастере и Маргарите:"Да взять бы этого Канта за такие доказательства — и года на три в лагеря." ,так же и этого чудика только на 5-ку без УДО!!!
10 февраля, 18:03
Сергей Иванов
5311002
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