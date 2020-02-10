В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от "коронавируса"

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы арестовал на месяц за хулиганство пранкера Кароматулло Джаборова, который имитировал в метро приступ, якобы вызванный вирусной инфекцией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
"Суд постановил избрать Джаборову меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 марта", - сказала собеседница агентства.
Ранее МВД сообщило о задержании молодого человека, который в вагоне электропоезда, следовавшего от станции "Полежаевская" до "Улицы 1905 года", упал, имитируя внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя панику среди пассажиров.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Сообщников Джаборова ищут.
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