Правитель Дубая провел переговоры с Сергеем Нарышкиным

ДОХА, 10 фев - РИА Новости. Премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум в понедельник провел переговоры с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным о международных проблемах в сфере безопасности, сообщило эмиратское агентство новостей WAM.
"Глава правительства ОАЭ и Нарышкин обменялись мнениями по международным проблемам в сфере безопасности и обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничества, в том числе укрепление безопасности и стабильности во всех обществах", - отметило агентство.
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По информации агентства, правитель Дубая отметил, что "глубина дружеских отношений и сотрудничества между ОАЭ и Россией основаны на общих интересах двух народов и взаимном уважении".
На встрече присутствовали наследный принц Дубая Хамдан бен Мухаммед Аль Мактум, а также глава службы разведки Дубая генерал Талаль Хамид Бальхуль аль-Фласи.