Правитель Дубая провел переговоры с Сергеем Нарышкиным

"Глава правительства ОАЭ и Нарышкин обменялись мнениями по международным проблемам в сфере безопасности и обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничества, в том числе укрепление безопасности и стабильности во всех обществах", - отметило агентство.

По информации агентства, правитель Дубая отметил, что "глубина дружеских отношений и сотрудничества между ОАЭ и Россией основаны на общих интересах двух народов и взаимном уважении".