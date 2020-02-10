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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-10T17:37+0300
https://ria.ru/20200210/1564513951.html
Турция ускорила отправку военной техники в Идлиб, сообщили СМИ
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564508497_0:159:3072:1887_1036x0_80_0_0_5f18ac8a5cf7de46b599750100aded0d.jpg
РИА Новости

Турция ускорила отправку военной техники в Идлиб, сообщили СМИ

17:37 10.02.2020
31204
© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкая военная техника в провинции Идлиб
Турецкая военная техника в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Турецкая военная техника в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Турецкие военные ускорили отправку бронетехники и боеприпасов к своим наблюдательным постам в сирийском Идлибе после гибели пяти солдат в понедельник, сообщает газета Sabah.
"В рамках укрепления турецких позиций и предотвращения новых ударов сирийской армии, к наблюдательным пунктам турецкой армии в Идлибе отправлено дополнительное подкрепление в виде конвоя танков и другой бронетехники и боеприпасов", - пишет газета.
Ранее в понедельник телеканал NTV со ссылкой на минобороны Турции сообщил о том, что пять турецких военных погибли и пять получили ранения в результате артобстрела наблюдательного пункта в Идлибе.
Третьего февраля в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии в Идлибе погибли восемь турецких военных и гражданских лиц. Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, жертвами ответных действий Турции стали 76 сирийских солдат.
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Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
Туряки нас кинули с Турецким потоком, если мы их не кинем с Идлибом, мы -простофили.
10 февраля, 17:41
Рома шишка
34710021
Пока не выловите всех американских наймитов, порядка в Сирии не будет.
10 февраля, 17:57
Константин Чистов
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