Попова напомнила о подтвержденном инкубационном периоде коронавируса

Ранее член исследовательской группы Гуань Вэйцзе сообщил изданию "Хунсин Синьвэнь", что максимальный инкубационный период нового коронавируса может достигать не 14 дней, как сообщалось ранее, а 24, но лишь в отдельных случаях.

"Официальные данные, которые сегодня опубликованы нашими китайскими коллегами и подтверждены Всемирной организацией здравоохранения - это 14 дней инкубационного периода. Ровно с этим периодом и связан любой карантин. В данном случае карантин считается 14 дней для этой инфекции", - сказала Попова, отвечая на вопрос, нет ли необходимости продлить карантинный период из-за информации о том, что инкубационный период коронавируса может быть длиннее 14 дней.