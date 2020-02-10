Попова напомнила о подтвержденном инкубационном периоде коронавируса

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Инкубационный период коронавируса длится 14 дней, эти данные подтверждены Всемирной организацией здравоохранения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее член исследовательской группы Гуань Вэйцзе сообщил изданию "Хунсин Синьвэнь", что максимальный инкубационный период нового коронавируса может достигать не 14 дней, как сообщалось ранее, а 24, но лишь в отдельных случаях.
"Официальные данные, которые сегодня опубликованы нашими китайскими коллегами и подтверждены Всемирной организацией здравоохранения - это 14 дней инкубационного периода. Ровно с этим периодом и связан любой карантин. В данном случае карантин считается 14 дней для этой инфекции", - сказала Попова, отвечая на вопрос, нет ли необходимости продлить карантинный период из-за информации о том, что инкубационный период коронавируса может быть длиннее 14 дней.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV