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Попова напомнила о подтвержденном инкубационном периоде коронавируса
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РИА Новости

Попова напомнила о подтвержденном инкубационном периоде коронавируса

17:31 10.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Инкубационный период коронавируса длится 14 дней, эти данные подтверждены Всемирной организацией здравоохранения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Ранее член исследовательской группы Гуань Вэйцзе сообщил изданию "Хунсин Синьвэнь", что максимальный инкубационный период нового коронавируса может достигать не 14 дней, как сообщалось ранее, а 24, но лишь в отдельных случаях.
"Официальные данные, которые сегодня опубликованы нашими китайскими коллегами и подтверждены Всемирной организацией здравоохранения - это 14 дней инкубационного периода. Ровно с этим периодом и связан любой карантин. В данном случае карантин считается 14 дней для этой инфекции", - сказала Попова, отвечая на вопрос, нет ли необходимости продлить карантинный период из-за информации о том, что инкубационный период коронавируса может быть длиннее 14 дней.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоРоспотребнадзорОбщество
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