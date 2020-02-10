Новак рассказал, почему российский СПГ выигрывает у США и Австралии

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Удобное географическое расположение России между Европой и Азией позволяет российскому Удобное географическое расположение России между Европой и Азией позволяет российскому СПГ быть прибыльным при текущих ценах и выигрывать конкуренцию у США и Австралии, говорится в статье министра энергетики РФ Александра Новака в журнале "Энергетическая политика"

"Важно, что российский СПГ конкурентен не только на азиатских рынках, куда поставляется 69% российского сжиженного газа (и 75% мирового объема СПГ), но и на традиционных для российского трубопроводного газа европейских направлениях за счет низкой себестоимости и короткого транспортного плеча", - приводятся в статье слова Новака.

Относительно высокие издержки по строительству СПГ-заводов из-за особенностей географии и ограничения технологий успешно компенсируются низкими операционными затратами и грамотными налоговыми стимулами при добыче природного газа для производства СПГ, отметил министр.

"Удобное географическое расположение России между Европой и Азией позволяет нашему СПГ быть прибыльным при текущих ценах и выигрывать конкуренцию у США и Австралии. То есть, при необходимости мы можем доставить сжиженный газ в любую европейскую страну, при этом оперативнее и дешевле многих других поставщиков", - сообщается в статье.