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Новак рассказал, почему российский СПГ выигрывает у США и Австралии
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РИА Новости

Новак рассказал, почему российский СПГ выигрывает у США и Австралии

15:07 10.02.2020 (обновлено: 17:27 10.02.2020)
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© Фото : ПАО "НОВАТЭК"Завод Ямал СПГ-1
Завод Ямал СПГ-1
© Фото : ПАО "НОВАТЭК"
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Удобное географическое расположение России между Европой и Азией позволяет российскому СПГ быть прибыльным при текущих ценах и выигрывать конкуренцию у США и Австралии, говорится в статье министра энергетики РФ Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".
"Важно, что российский СПГ конкурентен не только на азиатских рынках, куда поставляется 69% российского сжиженного газа (и 75% мирового объема СПГ), но и на традиционных для российского трубопроводного газа европейских направлениях за счет низкой себестоимости и короткого транспортного плеча", - приводятся в статье слова Новака.
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Относительно высокие издержки по строительству СПГ-заводов из-за особенностей географии и ограничения технологий успешно компенсируются низкими операционными затратами и грамотными налоговыми стимулами при добыче природного газа для производства СПГ, отметил министр.
"Удобное географическое расположение России между Европой и Азией позволяет нашему СПГ быть прибыльным при текущих ценах и выигрывать конкуренцию у США и Австралии. То есть, при необходимости мы можем доставить сжиженный газ в любую европейскую страну, при этом оперативнее и дешевле многих других поставщиков", - сообщается в статье.
Министр энергетики напомнил, что в 2019 году Россия произвела более 40 миллиардов кубометров газа в виде СПГ по сравнению с 27 миллиардами кубометров в 2018 году.
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Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакАвстралияСШАЭкономика
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