Фальков отметил беспокойство студентов по поводу коронавируса

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время интервью в МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Некоторое беспокойство по поводу Некоторое беспокойство по поводу коронавируса присутствует в студенческой среде, но Минобрнауки прорабатывает эти ситуации, рассказал глава ведомства Валерий Фальков

"На данный момент я не вижу ничего критического. Есть определённое беспокойство в студенческой среде. Мы каждый раз отрабатываем (ситуации) с руководителями вузов", - заявил Фальков на пресс-конференции.

Он также отметил, что не видит в текущей ситуации никакой опасности для экспорта образования.

"Партнёры друг другу помогают в беде, а не отказываются и не переориентируют свои приоритеты... Мы будем спокойно работать и помогать коллегам там, где это надо", - добавил Фальков, отвечая на вопрос, не изменит ли министерство в сложившейся обстановке вектор взаимодействия с китайскими вузами и студентами, например, на латиноамериканские.