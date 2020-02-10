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Фальков отметил беспокойство студентов по поводу коронавируса
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РИА Новости

Фальков отметил беспокойство студентов по поводу коронавируса

17:24 10.02.2020 (обновлено: 17:40 10.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время интервью в МИА "Россия сегодня"
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время интервью в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Некоторое беспокойство по поводу коронавируса присутствует в студенческой среде, но Минобрнауки прорабатывает эти ситуации, рассказал глава ведомства Валерий Фальков.
"На данный момент я не вижу ничего критического. Есть определённое беспокойство в студенческой среде. Мы каждый раз отрабатываем (ситуации) с руководителями вузов", - заявил Фальков на пресс-конференции.
Он также отметил, что не видит в текущей ситуации никакой опасности для экспорта образования.
"Партнёры друг другу помогают в беде, а не отказываются и не переориентируют свои приоритеты... Мы будем спокойно работать и помогать коллегам там, где это надо", - добавил Фальков, отвечая на вопрос, не изменит ли министерство в сложившейся обстановке вектор взаимодействия с китайскими вузами и студентами, например, на латиноамериканские.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.
Читайте полный текст интервью с Валерием Фальковым >>
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Валерий ФальковРаспространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоВ мире
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