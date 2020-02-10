МОСКВА, 10 фев -РИА Новости. Более двух с половиной тысяч российских и зарубежных компаний из 70 стран мира представляют свою продукцию на открывшейся в московском Более двух с половиной тысяч российских и зарубежных компаний из 70 стран мира представляют свою продукцию на открывшейся в московском "Экспоцентре " 27-й международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2020". Она проходит с 10 по 14 февраля в Москве.

"Выставка из года в год растет, набирает обороты. В этом году стало на 200 компаний больше, увеличилась площадь выставки, увеличилось разнообразие продукции. Многие страны приехали впервые, растет география участников выставки. Выросло количество участников из России. 1850 российских компаний принимают участие, 47 регионов, 25 из них приняли участие впервые, это Адыгея, Самарская область, Пермский край и многие другие", - сказал на церемонии открытия генеральный директор "Экспоцентра" Сергей Беднов.

Он отметил, что "Продэкспо" – это мега-проект, один из самых крупных проектов в области продуктов питания, который проходит в Европе.

"Прошло пять лет со дня введения санкций против России. И уже очевидно, что одним из главных приобретений стал подъем отечественного агропромышленного производства. Мы видим рост ассортимента отечественной продукции и интерес со стороны наших иностранных партнеров", - заявил в своем выступлении депутат Госдумы Николай Харитонов.

© Фото : пресс-служба "Экспоцентра" Крупнейшая продовольственная выставка "Продэкспо-2020" стартовала в Москве © Фото : пресс-служба "Экспоцентра" Крупнейшая продовольственная выставка "Продэкспо-2020" стартовала в Москве

Помимо российских компаний свои национальные экспозиции организовала 31 страна, среди которых Азербайджан, Монголия, Италия, Филиппины, Сербия, ЮАР, Бразилия и Уругвай.

Одной из целей "Продэкспо-2020" станет продвижение российских компаний на экспортные рынки, в этом году товары на экспорт представят свыше 500 компаний из различных регионов России.

"Сегодня наши селяне и производители продуктов питания добились значительных успехов не только на внутреннем рынке, но и на внешних. Сегодня мы торгуем сельхозпродукцией гораздо больше, чем оружием, которое всегда было показателем того, как мы продвигаемся на внешних рынках", - заявил на церемонии открытия выставки Глава ТПП РФ Сергей Катырин.

В рамках "Продэкспо-2020" предусмотрена обширная деловая программа, сфокусированная на актуальных темах развития российского продовольственного рынка. В рамках выставки запланированы крупные международные отраслевые форумы, конференции, круглые столы, мастер-классы, презентации, ведущие профессиональные конкурсы.

"Традиционно на этой площадке мы обсуждаем ключевые проблемы, определяем векторы развития пищевой и перерабатывающей промышленности и вектор промышленного комплекса в целом. Мы идем вперед в этих областях, и мы все видим результаты. За январь-декабрь 2019 года по сравнению с 2018 годом индекс производства пищевых продуктов составил 104,9%, напитков 101,3%", - сказал заместитель директора Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ Владимир Скворцов.

Под выставку заняты все павильоны и открытые площадки "Экспоцентра" общей площадью свыше 100 тысяч квадратных метров.

Также в рамках "Продэкспо-2020" впервые проходит крупнейшая в России экспозиция алкогольных напитков и вин "ПродэкспоWine", где представлена продукция из 38 стран мира.