Фальков озвучил возможные меры борьбы с покупкой курсовых работ

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Студенты покупают курсовые и дипломные работы, в том числе, из-за своей невовлеченности в процесс учебы, в выбор своих индивидуальных траекторий, считает министр науки и высшего образования Студенты покупают курсовые и дипломные работы, в том числе, из-за своей невовлеченности в процесс учебы, в выбор своих индивидуальных траекторий, считает министр науки и высшего образования Валерий Фальков

"Порочная практика покупки курсовых и дипломных работ имеет две стороны. С одной стороны, это по существу противоправное деяние, с другой стороны, надо понимать, что это формализм в образовании, когда студент не заинтересован в обучении", - сказал Фальков на пресс-конференции.

Он добавил, что при формальном подходе студент заинтересован в получении диплома, а не знаний.

По словам министра, есть несколько системных мер борьбы с покупкой работ: это закрытие так называемых вузов-пустышек, создававшихся для выдачи дипломов вне зависимости от уровня образования, и предоставление студентам возможности формировать свои учебные траектории, чтобы они перестали чувствовать себя исполнителями по отношению к образовательной программе.