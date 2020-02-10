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2020-02-10T17:40+0300
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Фальков озвучил возможные меры борьбы с покупкой курсовых работ
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РИА Новости

Фальков озвучил возможные меры борьбы с покупкой курсовых работ

17:18 10.02.2020 (обновлено: 17:40 10.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСтуденты в аудитории
Студенты в аудитории
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Студенты в аудитории
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Студенты покупают курсовые и дипломные работы, в том числе, из-за своей невовлеченности в процесс учебы, в выбор своих индивидуальных траекторий, считает министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
"Порочная практика покупки курсовых и дипломных работ имеет две стороны. С одной стороны, это по существу противоправное деяние, с другой стороны, надо понимать, что это формализм в образовании, когда студент не заинтересован в обучении", - сказал Фальков на пресс-конференции.
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Он добавил, что при формальном подходе студент заинтересован в получении диплома, а не знаний.
По словам министра, есть несколько системных мер борьбы с покупкой работ: это закрытие так называемых вузов-пустышек, создававшихся для выдачи дипломов вне зависимости от уровня образования, и предоставление студентам возможности формировать свои учебные траектории, чтобы они перестали чувствовать себя исполнителями по отношению к образовательной программе.
"Можно карательными мерами бороться, а можно создавать условия", - отметил Фальков.
Читайте полный текст интервью с Валерием Фальковым >>
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