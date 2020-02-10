Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
2020-02-10T17:15+0300
https://ria.ru/20200210/1564512728.html
Козак: цены на нефть из РФ в Белоруссию будут регулироваться рынком
https://cdn21.img.ria.ru/images/156346/38/1563463878_0:114:3042:1825_1036x0_80_0_0_30eb2b298533619f36ce5889cbb88e57.jpg
РИА Новости

Козак: цены на нефть из РФ в Белоруссию будут регулироваться рынком

17:15 10.02.2020
63
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 10 фев - РИА Новости. Цены и объемы поставок российской нефти в Белоруссию будут регулироваться рынком, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
"Это все зависит от достижения договоренностей. Объемы поставок, цена поставок – мы не регулируем. У нас регулируется только один показатель – это доступ к нефтепроводному транспорту, когда такой доступ предоставляется на внешние рынки пропорционально объему добычи", - сказал Козак журналистам по итогам переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
"Мы договорились о том, что в случае достижения коммерческих договоренностей мы не будем придерживаться этого правила, будем допускать нефтяные компании, которые достигли договоренностей с белорусскими потребителями, к трубопроводному транспорту независимо от объема добычи", - добавил Козак.
"Цены на нефть регулируются рынком, а не административно регулируются, поэтому это все останется", - также подчеркнул он.
Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
Вчера, 17:03Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
В Белоруссии ожидают удвоения потерь НПЗ от налогового маневра в РФ
России и Белоруссии до сих пор не удалось достичь договоренностей о поставках нефти. Белорусский президент Александр Лукашенко на фоне этих споров неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. Белоруссию не устраивает предлагаемая цена и отсутствие договоренностей о компенсации ей потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере. В частности, Минск считает нецелесообразным в условиях налогового маневра сохранять размер премий для нефтяных компаний РФ при поставках нефти в республику.
В отсутствие контрактов на поставки РФ с 1 января прекратила подачу нефти для обоих белорусских НПЗ. Спустя несколько дней прокачка российской нефти на заводы частично возобновилась за счет поставок компаниями группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева. Согласована поставка из РФ 750 тысяч тонн нефти в первом квартале. Кроме того, Белоруссия закупила около 86 тысяч тонн норвежской нефти для переработки на НПЗ в Новополоцке.
001001
Обсудить 0
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииДмитрий КозакБелоруссияРоссия
Рекомендуем
Дмитрий Козак
Козак: Москва и Минск помогут достичь соглашений по поставкам нефти
Панорамный вид на Минск
Минск ожидает рост интереса малых компаний из РФ к поставкам нефти
Гомельская нефтеперекачивающая станция недалеко от Мозыря в Белоруссии
В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России
Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
В Белоруссии ожидают удвоения потерь НПЗ от налогового маневра в РФ
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Российская экономика может нарастить темпы роста, считает Кудрин
Китайские юани
Индекс потребительский цен в Китае в январе вырос на 5,4%
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств
Путин и посол Ирака обсуждали снижение нефтяных котировок
Лампы накаливания
МЭР предложило меры по повышению энергоэффективности
Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Линия производства молочной продукции
Минпромторг предложил отложить обязательную маркировку части "молочки"
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров
Российский посол призвал Таллин выполнять обязательства по свободе СМИ
Ребенок в детском саду
В Верхневолжье в этом году планируют открыть 7 детских садов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров
Александр Петров: положение Sputnik Эстония остается критическим
Нефтяной станок-качалка
ОПЕК+ может продлить сделку по снижению добычи до конца года
Сотрудник противопожарной службы
При пожаре в московском хостеле погиб один человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49Эпидпорог гриппа и ОРВИ превышен в 37 российских регионах
03:45Эксперт рассказал о плате за свет в городах в зоне полярной ночи
03:45Эксперты рассказали, как часто в Сети попадаются на приемы мошенников
03:36Amazon хочет допросить Трампа в рамках дела о тендере Пентагона
03:31Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
Лента новостейМолния