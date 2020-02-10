Козак: цены на нефть из РФ в Белоруссию будут регулироваться рынком

СОЧИ, 10 фев - РИА Новости. Цены и объемы поставок российской нефти в Белоруссию будут регулироваться рынком, заявил замглавы администрации президента РФ Цены и объемы поставок российской нефти в Белоруссию будут регулироваться рынком, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак

"Это все зависит от достижения договоренностей. Объемы поставок, цена поставок – мы не регулируем. У нас регулируется только один показатель – это доступ к нефтепроводному транспорту, когда такой доступ предоставляется на внешние рынки пропорционально объему добычи", - сказал Козак журналистам по итогам переговоров президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

"Мы договорились о том, что в случае достижения коммерческих договоренностей мы не будем придерживаться этого правила, будем допускать нефтяные компании, которые достигли договоренностей с белорусскими потребителями, к трубопроводному транспорту независимо от объема добычи", - добавил Козак.

"Цены на нефть регулируются рынком, а не административно регулируются, поэтому это все останется", - также подчеркнул он.

России и Белоруссии до сих пор не удалось достичь договоренностей о поставках нефти. Белорусский президент Александр Лукашенко на фоне этих споров неоднократно говорил, что страна активно ищет источники поставок нефти, альтернативной российской. Белоруссию не устраивает предлагаемая цена и отсутствие договоренностей о компенсации ей потерь от российского налогового маневра в нефтяной сфере. В частности, Минск считает нецелесообразным в условиях налогового маневра сохранять размер премий для нефтяных компаний РФ при поставках нефти в республику.