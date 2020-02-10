Фальков высказался о связи науки и образования

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Науку и высшее образование невозможно рассматривать по отдельности, чтобы изменить одно, необходимо вносить изменения и в другое, заявил РИА Новости Валерий Фальков в одном из своих первых интервью на посту министра науки и высшего образования.
"Наука и образование – это две стороны одной медали, высшее образование в том числе. Если мы хотим достигнуть результатов в науке, мы должны заниматься нашими университетами. Если мы хотим, чтобы наше высшее образование изменилось, мы должны многое поменять в организации научной деятельности, в том числе внедрять новые форматы такой организации, - рассказал Фальков.
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Он отметил, что только путем интеграции можно достигнуть результата на обоих направлениях.
"Наша задача – наладить диалог, вовлечь все заинтересованные стороны и обеспечить движение вперед. Пусть будут критики, пусть будут разные взгляды, но важно найти такие решения, какие поддерживает большинство", - считает министр.