Фальков высказался о связи науки и образования

"Наука и образование – это две стороны одной медали, высшее образование в том числе. Если мы хотим достигнуть результатов в науке, мы должны заниматься нашими университетами. Если мы хотим, чтобы наше высшее образование изменилось, мы должны многое поменять в организации научной деятельности, в том числе внедрять новые форматы такой организации, - рассказал Фальков.