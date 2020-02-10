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Новое оружие России
2020-02-10T20:03+0300
https://ria.ru/20200210/1564512668.html
Разработчик рассказал о возможностях С-500
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РИА Новости

Разработчик рассказал о возможностях С-500

17:14 10.02.2020 (обновлено: 20:03 10.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкДивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство в районе Владивостока
Дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство в районе Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Перспективная зенитная ракетная система С-500 сможет перехватывать цели за сотни километров от Земли, заявил генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов.

"Перехват в верхних слоях атмосферы — реально. Это сотни километров от Земли. <...> Это система, решающая целый комплекс задач как противовоздушной, так и противоракетной обороны. На сегодняшний день мы проводим отработку элементов системы с максимальной экономией средств, выделенных на проведение испытаний", — сказал Созинов в интервью Аркадию Мамонтову в его авторской программе на YouTube.

По словам генконструктора, С-500 не имеет аналогов в мире и решает целый комплекс задач как противовоздушной, так и противоракетной обороны. Сейчас разработчики проводят отработку элементов системы с максимальной экономией средств, выделенных на испытания.
"Мы постарались сделать прогноз на ближайшие 25 лет по развитию средств воздушно-космического нападения и полагаем, что он будет очень достоверным с точки зрения тех характеристик, которых может достигнуть потенциальный противник за этот период времени. Соответственно, наша система должна уметь бороться с теми средствами, которые еще отсутствуют, но могут появиться через пять, семь или десять лет", — добавил Созинов.
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В начале февраля замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил, что в 2020-м комплекс будет готов к поставкам в Вооруженные силы.
Как объяснил Криворучко, основная задача С-500 — борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности (самостоятельный перехват с дальностью пуска до 3,5 тысячи километров) и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории, а в определенных случаях — и на среднем участке.
Комплекс ПВО С-400 Триумф
4 февраля, 03:03Новое оружие России
Россия начала производство комплексов С-400 для Индии
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Новое оружие РоссииПавел СозиновКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"РоссияБезопасностьС-500 "Прометей"В мире
Популярные комментарии
как бы в солнце не попали как в прошлый раз
10 февраля, 17:32
Valery Petrov
9027106187
"Ни одна муха не пролетит" - что да, то да. С мухами оно справится. Когда я слышу, что что-то там "не имеет аналогов в мире", это невольно вызывает улыбку :-). Когда об этом говорит очередной журналист-пропагандист ещё куда ни шло, но когда генконструктор, то понимаешь, что он понятия не имеет, что творится на военном рынке у конкурентов.
10 февраля, 20:57
yoram
146201591
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