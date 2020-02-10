Разработчик рассказал о возможностях С-500

"Перехват в верхних слоях атмосферы — реально. Это сотни километров от Земли. <...> Это система, решающая целый комплекс задач как противовоздушной, так и противоракетной обороны. На сегодняшний день мы проводим отработку элементов системы с максимальной экономией средств, выделенных на проведение испытаний", — сказал Созинов в интервью Аркадию Мамонтову в его авторской программе на YouTube .

По словам генконструктора, С-500 не имеет аналогов в мире и решает целый комплекс задач как противовоздушной, так и противоракетной обороны. Сейчас разработчики проводят отработку элементов системы с максимальной экономией средств, выделенных на испытания.

"Мы постарались сделать прогноз на ближайшие 25 лет по развитию средств воздушно-космического нападения и полагаем, что он будет очень достоверным с точки зрения тех характеристик, которых может достигнуть потенциальный противник за этот период времени. Соответственно, наша система должна уметь бороться с теми средствами, которые еще отсутствуют, но могут появиться через пять, семь или десять лет", — добавил Созинов.