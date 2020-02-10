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Попова: данных о плохом самочувствии россиян на лайнере в Японии нет
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РИА Новости

Попова: данных о плохом самочувствии россиян на лайнере в Японии нет

17:11 10.02.2020
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© REUTERS / Kim Kyung-Hoon Военнослужащие в защитных костюмах поднимаются на борт круизного судна Diamond Princess в Йокогаме
Военнослужащие в защитных костюмах поднимаются на борт круизного судна Diamond Princess в Йокогаме
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Военнослужащие в защитных костюмах поднимаются на борт круизного судна Diamond Princess в Йокогаме
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Информации об ухудшении самочувствия у граждан России, находящихся на борту карантинного круизного судна Diamond Princess у японского порта Йокогама, нет, Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле, заявила глава ведомства Анна Попова.
"Информации о том, что на этом судне кто-то из граждан РФ имеет ухудшение самочувствия, у нас нет, но мы держим ситуацию под контролем", - сказала Попова журналистам.
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Всего на судне у берегов Японии к югу от Токио находятся около 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 россиянина. Карантин введен предварительно до 19 февраля после того, как сошедший в Гонконге с судна пассажир заболел из-за инфекции нового коронавируса. В понедельник представители японского ведомства сообщили, что число зараженных новым коронавирусом на борту карантинного судна Diamond Princess у берегов Японии возросло на 60 человек и достигло 130.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.
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