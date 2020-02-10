Козак: Москва и Минск помогут достичь соглашений по поставкам нефти

"Что касается поставки нефти, которая была предметом обсуждения в средствах массовой информации, … вместе будем оказывать содействие достижению соглашений между белорусскими потребителями и производителями в нашей стране. Мы не можем сегодня резко поменять регулирование, условия регулирования нашей нефтяной отрасли. Вы знаете, цены на нефть регулируются рынком, а не административно регулируются, поэтому это все останется, и мы будем оказывать всяческое содействие достижению этих соглашений для того, чтобы обеспечить республику Беларусь необходимыми объемами нефти", - сказал Козак журналистам.