В Страсбурге открылась выставка лауреатов фотоконкурса Стенина

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, постоянный представитель РФ при СЕ Иван Солтановский и куратор Международного конкурса фотожурналистики им. Андрей Стенина Оксана Олейник на открытии выставки работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Страсбурге

СТРАСБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Выставка победителей Выставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2019 года открылась в понедельник в Совете Европы в Страсбурге с участием генсекретаря организации.

Фотокорреспондент МИА "Россия Сегодня" Андрей Стенин погиб в 2014 году в окрестностях населенного пункта Горняк в Снежнянском районе Донецкой области в результате обстрела со стороны украинских силовиков.

Франция стала десятой страной в дорожной карте выставочного турне. Работы лауреатов экспонировались в России, Венгрии, ЮАР, США, Индии, Италии, Испании, Турции, Аргентине.

На открытии выставки выступили постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич , куратор Международного конкурса фотожурналистики им. Андрея Стенина Оксана Олейник.

Постоянный представитель РФ при СЕ указал, что представленные работы демонстрируют разные аспекты жизни.

"Каждое фото показывает человеческую историю. Некоторые фотографии смешные, другие очень серьёзные, третьи трагические. Работа журналиста - информировать нас о разных аспектах жизни. Я полагаю, что работы победителей показывают вещи, о которых мы много говорим, но иногда мы не видим их таким же образом, как видят это они (фотожурналисты)", - сказал Солтановский.

"Выставка также напоминает нам о цене, которую иногда - к сожалению, очень часто - платят журналисты за свой профессионализм", - подчеркнул он, напомнив о трагической гибели Стенина.

Пейчинович-Бурич также отметила высокое качество фотографий. "Здесь, в Совете Европы, мы знаем, что культура - основной элемент нашей идентичности и единства... Качество фотографий, здесь представленных, показывает большой талант молодых фотожурналистов, которые открывают новые перспективы их профессии. В сложном, полном вызовов мире это крайне важно. Мы должны использовать все возможности коммуникации, чтобы входить в контакт с миром, который нас окружает, для того, чтобы продвигать восприятие и понимание", - сказала она.

В свою очередь Олейник напомнила, что в 2019 году конкурсу исполнилось пять лет.

"От года к году растёт число участников проекта, и прошлый год не был исключением. Мы получили шесть тысяч работ из 80 стран. Поэтому конкурс действительно является международным", - сообщила она.

"Этот проект очень важен для нас, потому он был создан в память о нашем коллеге Андрее Стенине, который погиб около Донецка, выполняя свой профессиональный долг. Он был молод, ему было 33 года, и мы решили организовать конкурс для молодых фотографов с целью поддержать их в начале профессионального пути", - рассказала Олейник.

По ее словам, на выставке, открытой в СЕ и побывавшей в разных странах и ООН, представлены около 30 работ фотожурналистов из России, Германии, Франции, Египта и других.

"Основная идея журналистики, фотожурналистики - говорить правду. Это было профессиональным кредо Андрея Стенина", - отметила Олейник.

Среди авторов экспозиции – репортеры из России, Германии, Франции, Турции, Египта, Испании, Италии, Португалии, Филиппин, Белоруссии. В их снимках воплотилась главная идея фотожурналистики – через фотографию доносить до зрителей правду. Выставка в СЕ продлится до 14 февраля.

"Мне понравились многие работы. Очень понравились фотографии, посвящённые нашей природе - Якутия и Сибирь. Интересные фотографии, посвящённые турецкой борьбе. Трагические фотографии с беженцами рохинджа на границе Мьянмы и Бангладеш... Выставка на хорошем профессиональном уровне", - поделился с РИА Новости своими впечатлениями о вставке постпред РФ при СЕ.

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.