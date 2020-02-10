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В Страсбурге открылась выставка лауреатов фотоконкурса Стенина
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РИА Новости

В Страсбурге открылась выставка лауреатов фотоконкурса Стенина

17:08 10.02.2020 (обновлено: 18:04 10.02.2020)
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© РИА Новости / Доминик БутенГенеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, постоянный представитель РФ при СЕ Иван Солтановский и куратор Международного конкурса фотожурналистики им. Андрей Стенина Оксана Олейник на открытии выставки работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Страсбурге
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, постоянный представитель РФ при СЕ Иван Солтановский и куратор Международного конкурса фотожурналистики им. Андрей Стенина Оксана Олейник на открытии выставки работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Страсбурге
© РИА Новости / Доминик Бутен
СТРАСБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Выставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2019 года открылась в понедельник в Совете Европы в Страсбурге с участием генсекретаря организации.
Фотокорреспондент МИА "Россия Сегодня" Андрей Стенин погиб в 2014 году в окрестностях населенного пункта Горняк в Снежнянском районе Донецкой области в результате обстрела со стороны украинских силовиков.
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкПосетители на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в здании Европейского совета в Страсбурге
Посетители на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в здании Европейского совета в Страсбурге
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Посетители на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в здании Европейского совета в Страсбурге
Франция стала десятой страной в дорожной карте выставочного турне. Работы лауреатов экспонировались в России, Венгрии, ЮАР, США, Индии, Италии, Испании, Турции, Аргентине.
На открытии выставки выступили постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский, генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, куратор Международного конкурса фотожурналистики им. Андрея Стенина Оксана Олейник.
Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Анкаре
3 февраля, 22:03
В Анкаре открылась выставка лауреатов фотоконкурса Стенина 2019 года
Постоянный представитель РФ при СЕ указал, что представленные работы демонстрируют разные аспекты жизни.
"Каждое фото показывает человеческую историю. Некоторые фотографии смешные, другие очень серьёзные, третьи трагические. Работа журналиста - информировать нас о разных аспектах жизни. Я полагаю, что работы победителей показывают вещи, о которых мы много говорим, но иногда мы не видим их таким же образом, как видят это они (фотожурналисты)", - сказал Солтановский.
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкПосетители на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в здании Европейского совета в Страсбурге
Посетители на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в здании Европейского совета в Страсбурге
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Посетители на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в здании Европейского совета в Страсбурге
"Выставка также напоминает нам о цене, которую иногда - к сожалению, очень часто - платят журналисты за свой профессионализм", - подчеркнул он, напомнив о трагической гибели Стенина.
Пейчинович-Бурич также отметила высокое качество фотографий. "Здесь, в Совете Европы, мы знаем, что культура - основной элемент нашей идентичности и единства... Качество фотографий, здесь представленных, показывает большой талант молодых фотожурналистов, которые открывают новые перспективы их профессии. В сложном, полном вызовов мире это крайне важно. Мы должны использовать все возможности коммуникации, чтобы входить в контакт с миром, который нас окружает, для того, чтобы продвигать восприятие и понимание", - сказала она.
Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе
29 января, 11:23
Фоторедакторы международных изданий вошли в жюри конкурса Стенина
В свою очередь Олейник напомнила, что в 2019 году конкурсу исполнилось пять лет.
"От года к году растёт число участников проекта, и прошлый год не был исключением. Мы получили шесть тысяч работ из 80 стран. Поэтому конкурс действительно является международным", - сообщила она.
"Этот проект очень важен для нас, потому он был создан в память о нашем коллеге Андрее Стенине, который погиб около Донецка, выполняя свой профессиональный долг. Он был молод, ему было 33 года, и мы решили организовать конкурс для молодых фотографов с целью поддержать их в начале профессионального пути", - рассказала Олейник.
По ее словам, на выставке, открытой в СЕ и побывавшей в разных странах и ООН, представлены около 30 работ фотожурналистов из России, Германии, Франции, Египта и других.
"Основная идея журналистики, фотожурналистики - говорить правду. Это было профессиональным кредо Андрея Стенина", - отметила Олейник.
Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе
28 января, 12:27
Выставка работ победителей фотоконкурса Стенина в Буэнос-Айресе
Среди авторов экспозиции – репортеры из России, Германии, Франции, Турции, Египта, Испании, Италии, Португалии, Филиппин, Белоруссии. В их снимках воплотилась главная идея фотожурналистики – через фотографию доносить до зрителей правду. Выставка в СЕ продлится до 14 февраля.
"Мне понравились многие работы. Очень понравились фотографии, посвящённые нашей природе - Якутия и Сибирь. Интересные фотографии, посвящённые турецкой борьбе. Трагические фотографии с беженцами рохинджа на границе Мьянмы и Бангладеш... Выставка на хорошем профессиональном уровне", - поделился с РИА Новости своими впечатлениями о вставке постпред РФ при СЕ.
Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Мадриде
17 декабря 2019, 01:05Культура
В Мадриде открылась фотовыставка лауреатов конкурса имени Стенина

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
В 2019 году Генеральными информационными партнерами конкурса являлись: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура". Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, интернет-портал "Жэньминьван", информационное агентство Prensa Latina, медиагруппа The Nation. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, Школа визуальных искусств, Академия фотографии, информационный портал YOung JOurnalists, журнал "National Geographic Россия", журнал Contrastes, журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, Клуб фотографии Нью-Дели, журнал Cuartoscuro, журнал EYE. Международная площадка-партнер – фестиваль PhotON.
Посетители на открытии выставки победителей конкурса имени Андрея Стенина в городе Стаханов в Луганской народной республике. 19 февраля 2019
3 декабря 2019, 16:29
Около 21 тысячи человек посетили выставку работ Андрея Стенина в ЛНР
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МИА "Россия сегодня"Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаАндрей СтенинСтрасбургОбщество
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