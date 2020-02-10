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СМИ: в Индии выздоровела первая из трех заболевших коронавирусом
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РИА Новости

СМИ: в Индии выздоровела первая из трех заболевших коронавирусом

17:07 10.02.2020
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© AP Photo / Wong Maye-EКареты скорой помощи в Индии
Кареты скорой помощи в Индии
© AP Photo / Wong Maye-E
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 фев - РИА Новости. Врачи расположенного в индийском штате Керала города Триссур сообщили о выздоровлении первой из трёх пациентов с коронавирусом в Индии, сообщает издание Hindustan Times.
"Мы вернули ее к жизни. Можно сказать, что она полностью выздоровела. Чтобы гарантировать это, мы ожидаем ещё одного результата, после которого она сможет вернуться домой и (будет - ред.) помещена в карантин еще на две недели или около того", - сказал старший врач медицинского колледжа Триссура.
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Как отмечает газета, врачи ожидают результатов шестого теста, уже проведенные пять тестов показали, что пациентка здорова.
По данным источника в министерстве здравоохранения, ещё два пациента с коронавирусом идут на поправку.
Власти штата Керала ранее сообщили, что выявили три случая заболевания новым коронавирусом. Все заболевшие - студенты, обучавшиеся в китайском городе Ухань.
Власти Китая 31 декабря прошлого года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.
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