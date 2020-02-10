СМИ: в Индии выздоровела первая из трех заболевших коронавирусом

"Мы вернули ее к жизни. Можно сказать, что она полностью выздоровела. Чтобы гарантировать это, мы ожидаем ещё одного результата, после которого она сможет вернуться домой и (будет - ред.) помещена в карантин еще на две недели или около того", - сказал старший врач медицинского колледжа Триссура.