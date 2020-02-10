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Под Смоленском пресекли попытку вывоза старинных монет в Белоруссию
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РИА Новости

Под Смоленском пресекли попытку вывоза старинных монет в Белоруссию

17:07 10.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСотрудник таможенной службы РФ с собакой осуществляет досмотр автомобиля на контрольно-пропускном пункте "Бугристое" российско-казахстанской границы
Сотрудник таможенной службы РФ с собакой осуществляет досмотр автомобиля на контрольно-пропускном пункте Бугристое российско-казахстанской границы
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Мужчина пытался незаконно вывезти из России в Белоруссию коллекцию старинных монет XVIII-XX веков стоимостью 1,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ФТС РФ.
По данным ведомства, в декабре 2019 года таможенники ночью остановили водителя из Белоруссии в районе населенного пункта Кругловка Руднянского района. В салоне его машины нашли коллекцию старинных монет без документов, разрешающих вывоз из РФ культурных ценностей. По словам мужчины, золотые, серебряные и медные монеты он приобрел в Москве и планировал вывезти в Белоруссию.
"По заключению эксперта министерства культуры России, 21 монета из 30 является подлинной и представляет культурную и историческую ценность. Одна из монет отчеканена более 300 лет назад, а пять – более 200 лет назад", - говорится в сообщении.
Смоленская таможня завела уголовное дело по статье 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и по статье 226.1 УК РФ ("Контрабанда культурных ценностей"). Дальнейшую судьбу монет и меру ответственности правонарушителя решит суд.
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БелоруссияРоссияПроисшествия
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