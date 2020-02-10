Под Смоленском пресекли попытку вывоза старинных монет в Белоруссию

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Мужчина пытался незаконно вывезти из России в Мужчина пытался незаконно вывезти из России в Белоруссию коллекцию старинных монет XVIII-XX веков стоимостью 1,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ФТС РФ.

По данным ведомства, в декабре 2019 года таможенники ночью остановили водителя из Белоруссии в районе населенного пункта Кругловка Руднянского района. В салоне его машины нашли коллекцию старинных монет без документов, разрешающих вывоз из РФ культурных ценностей. По словам мужчины, золотые, серебряные и медные монеты он приобрел в Москве и планировал вывезти в Белоруссию.

"По заключению эксперта министерства культуры России, 21 монета из 30 является подлинной и представляет культурную и историческую ценность. Одна из монет отчеканена более 300 лет назад, а пять – более 200 лет назад", - говорится в сообщении.