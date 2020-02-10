Врачи нашли способ заранее выявить угрозу слепоты

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Угрозу развития слепоты в пожилом возрасте можно выявить по простому анализу крови, выяснили руководители международной группы офтальмологов по итогам масштабного исследования, проведенного в Угрозу развития слепоты в пожилом возрасте можно выявить по простому анализу крови, выяснили руководители международной группы офтальмологов по итогам масштабного исследования, проведенного в Университете Манчестера . Об этом пишет журнал Nature

Одной из самых распространенных причин потери зрения является макулодистрофия, или дегенерация желтого пятна. При этой практически неизлечимой болезни поражается сетчатка глаза.

В ходе исследования врачи выяснили, что в крови страдающих макулодистрофией сильно превышено содержание белка FHR-4. Он задействован в системе комплемента, входящей в иммунитет человека. Слишком сильная активация этой системы становится основной причиной развития болезни.

Это утверждение оказалось верным для 484 из 522 пациентов, участвовавших в исследовании.