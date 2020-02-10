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РИА Наука
2020-02-10T17:43+0300
https://ria.ru/20200210/1564512294.html
Врачи нашли способ заранее выявить угрозу слепоты
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РИА Новости

Врачи нашли способ заранее выявить угрозу слепоты

17:06 10.02.2020 (обновлено: 17:43 10.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПациент офтальмологического отделения
Пациент офтальмологического отделения
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Пациент офтальмологического отделения. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Угрозу развития слепоты в пожилом возрасте можно выявить по простому анализу крови, выяснили руководители международной группы офтальмологов по итогам масштабного исследования, проведенного в Университете Манчестера. Об этом пишет журнал Nature.
Одной из самых распространенных причин потери зрения является макулодистрофия, или дегенерация желтого пятна. При этой практически неизлечимой болезни поражается сетчатка глаза.
В ходе исследования врачи выяснили, что в крови страдающих макулодистрофией сильно превышено содержание белка FHR-4. Он задействован в системе комплемента, входящей в иммунитет человека. Слишком сильная активация этой системы становится основной причиной развития болезни.
Это утверждение оказалось верным для 484 из 522 пациентов, участвовавших в исследовании.
"Помимо того, что мы теперь лучше понимаем причины потери зрения, можно сказать, что риск развития слепоты из-за макулярной дегенерации можно прогнозировать задолго до появления первых симптомов, наблюдая за показателями анализа крови", — заключил руководитель исследовательской группы, профессор офтальмологии Пол Бишоп.
Эмбер Люк
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РИА НаукаПол БишопМанчестерский университетВеликобритания
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