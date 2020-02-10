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Туризм
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Ростуризм: на Курилах планируют построить круглогодичный курорт
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РИА Новости

Ростуризм: на Курилах планируют построить круглогодичный курорт

19:13 10.02.2020
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© Дмитрий КулаковИтуруп
Итуруп
© Дмитрий Кулаков
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. На острове Итуруп в 32 километрах от аэропорта Курильска планируют построить круглогодичный горный курорт, сообщает пресс-служба Ростуризма.
По словам губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, проект позволит развивать уникальный "туризм впечатлений", включая горнолыжный, экологический, круизный, лечебный, гастрономический, горный и экспедиционный отдых.
На острове планируется создание деревни на 1000 номеров уровня сервиса от трех до пяти звезд, горнолыжного комплекса (13 километров трасс, две канатные дороги), зон для занятия серфингом. Также там должны появиться места для рыболовства и сети туристических маршрутов по ландшафтному парку, природным и историческим объектам.
Помимо этого, проект предполагает гольф-поле, смотровые площадки, термальную лагуну вулкана Баранского, обустроенные горячие источники, долину гейзеров и фумарольные поля. Предварительные сроки реализации проекта — пять лет.
Как подчеркнула глава Ростуризма Зарина Догузова, только на Итурупе будет создано около 500 рабочих мест, не считая повышения уровня занятости в смежных областях и эффекта от создания сопутствующей инфраструктуры. "Проект может стать примером мирового уровня в части развития устойчивого туризма, что позволит сохранить природные особенности региона, бережно относиться к местным уникальным достопримечательностям, флоре и фауне", — добавила она.
Помимо внутреннего потока курорт рассчитан на туристов из Китая, Японии, Южной Кореи, США и Канады, так как находится на пути следования круизных лайнеров из Азии на Аляску, а также на пути трансконтинентальных авиамаршрутов. По оценкам экспертов проект позволит привлечь на Курилы дополнительно более 90 тысяч туристов, при этом число иностранных гостей составит более 45 тысяч человек.
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