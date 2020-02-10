Российские дипломаты почтили память своих предшественников в Вене

День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля. Этот профессиональный праздник учрежден указом президента РФ 31 октября 2002 года. Выбор даты праздника связан с историей возникновения первого внешнеполитического ведомства России – Посольского приказа, самое раннее упоминание о котором датируется 10 февраля 1549 года.