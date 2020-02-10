Российские дипломаты почтили память своих предшественников в Вене

ВЕНА, 10 фев - РИА Новости. Российские дипломаты в Вене в понедельник почтили память своих великих предшественников, сообщил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
День дипломатического работника отмечается в России 10 февраля. Этот профессиональный праздник учрежден указом президента РФ 31 октября 2002 года. Выбор даты праздника связан с историей возникновения первого внешнеполитического ведомства России – Посольского приказа, самое раннее упоминание о котором датируется 10 февраля 1549 года.
"В День дипломатического работника по традиции почтили память наших великих предшественников, верно служивших Отчизне на посту главы дипломатической миссии в Вене, Андрея Кирилловича Разумовского (в 1790-1799 и в 1801-1807 годах) и Александра Михайловича Горчакова (в непростой период Крымской войны с 1854 по 1856 год)", - написал посол на своей странице в Facebook.
В церемонии приняли участие российский посол, постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич, а также представители торгпредства и Российского центра науки и культуры.