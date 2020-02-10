В Белоруссии ожидают удвоения потерь НПЗ от налогового маневра в РФ

МИНСК, 10 фев – РИА Новости. Потери двух белорусских НПЗ в текущем году от удорожания сырья за счет российского налогового маневра будут вдвое больше, чем в 2019 году, заявила начальник планово-экономического управления белорусского госконцерна Потери двух белорусских НПЗ в текущем году от удорожания сырья за счет российского налогового маневра будут вдвое больше, чем в 2019 году, заявила начальник планово-экономического управления белорусского госконцерна "Белнефтехим" Анна Гурина в интервью ведомственному изданию "Вестник Белнефтехима".

Ранее "Белнефтехим" сообщал, что стоимость нефти для НПЗ страны из-за налогового маневра в 2020 году вырастет более чем на 20 долларов за тонну. А в четверг премьер Белоруссии Сергей Румас рассказал, что в 2019 году для Минска общие потери из-за налогового маневра в нефтяной сфере в России суммарно составили около 330 миллионов долларов, в том числе потери бюджета - 130 миллионов, а НПЗ - почти 200 миллионов.

"В 2020 году потери белорусских НПЗ от удорожания сырья за счет налогового маневра будут в два раза больше, чем в 2019 году - при сопоставимых котировках нефти. Российские переработчики нефти имеют возможность поддерживать эффективность за счет соответствующих выплат из бюджета обратного акциза, компенсирующего удорожание сырья, и демпфирующего коэффициента, который позволяет сдерживать цены на внутреннем рынке, в результате чего разница в розничных ценах на топливо в Беларуси и России сегодня составляет около 10-13%", - рассказала Гурина.

Она отметила, что концерном и НПЗ выработана стратегия работы в условиях маневра, и её основные составляющие - завершение начатых инвестпроектов в целях увеличения выхода светлых нефтепродуктов, рост операционной эффективности, оптимизация загрузки производственных мощностей, повышение эффективности продаж. "Все эти направления оцифрованы в бизнес-планах НПЗ на 2020 год. Так, в текущем году экономический эффект от реализации мероприятий по снижению затрат предприятиями нефтепереработки оценивается в 36 миллионов долларов", - рассказала Гурина.

Она констатировала, что эти меры приоритетны для производителей, "но полностью не компенсируют негативный эффект от изменения внешних условий". "По прогнозу на 2020 год стоимость нефти в себестоимости производства нефтепродуктов будет занимать долю не менее 87%. Поэтому в целях создания условий для завершения модернизации и сохранения финансовой устойчивости НПЗ мероприятиями на 2020 год предусматривается также корректировка цен на нефтепродукты с учетом изменения стоимости нефтяного сырья и других ценообразующих факторов", - пояснила Гурина.