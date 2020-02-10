Роспотребнадзор оценил ситуацию с защитными масками

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Все данные о необходимом количестве защитных масок в РФ были обобщены и переданы в Минпромторг, заявила на брифинге в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Все данные были нами обобщены, проанализировали все, что мы собрали, и передано в Министерство промышленности и торговли, и сегодня находится в работе. Но я хотела бы сказать, что это важно не только для сегодняшней ситуации, но и для ситуации в любом случае при воздушно-капельной инфекции", - сказала Попова, отвечая на вопрос о том, подготовлена ли по поручению премьер-министра РФ информация об обеспеченности РФ масками и сколько их потребуется в случае, если коронавирус начнется распространятся в стране.
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Власти Китая 31 декабря прошлого года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.
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