Роспотребнадзор оценил ситуацию с защитными масками

"Все данные были нами обобщены, проанализировали все, что мы собрали, и передано в Министерство промышленности и торговли, и сегодня находится в работе. Но я хотела бы сказать, что это важно не только для сегодняшней ситуации, но и для ситуации в любом случае при воздушно-капельной инфекции", - сказала Попова, отвечая на вопрос о том, подготовлена ли по поручению премьер-министра РФ информация об обеспеченности РФ масками и сколько их потребуется в случае, если коронавирус начнется распространятся в стране.