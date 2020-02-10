Попова отметила снижение прироста заболеваемости коронавирусом

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия и Китай сдержанно относятся к снижению темпов прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией, сейчас главная задача - не допустить дальнейшего распространения вируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Темп прироста, безусловно, снижается, но и мы и наши коллеги в Китае пока очень сдержанно относимся к этим данным, пока высокого оптимизма ни мы, ни они не испытываем, главная задача - не допустить дальнейшего развития", - сказала Попова журналистам.
Власти Китая 31 декабря прошлого года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.