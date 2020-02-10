Попова отметила снижение прироста заболеваемости коронавирусом

"Темп прироста, безусловно, снижается, но и мы и наши коллеги в Китае пока очень сдержанно относимся к этим данным, пока высокого оптимизма ни мы, ни они не испытываем, главная задача - не допустить дальнейшего развития", - сказала Попова журналистам.