Российское посольство не будут эвакуировать из Китая

"Мы проводили опрос наших граждан в провинции Хубэй, опросили всех, с кем нам удалось связаться и кто вышел самостоятельно на связь с нашим посольством. Всех, кто выразил пожелание покинуть провинцию Хубэй, всех вывезли. Больше посольство не получало просьб о выезде от наших граждан в провинции Хубэй", - добавил он.