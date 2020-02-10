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Российское посольство не будут эвакуировать из Китая
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РИА Новости

Российское посольство не будут эвакуировать из Китая

17:01 10.02.2020 (обновлено: 17:20 10.02.2020)
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© Фото : Посольство Российской Федерации в КНРЗдание посольства России в Пекине
Здание посольства России в Пекине
© Фото : Посольство Российской Федерации в КНР
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Речи об эвакуации российского посольства и дипломатов из Китая не идет, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Нет, об эвакуации нашего посольства речи не идет", - сказал Моргулов журналистам.
"Мы проводили опрос наших граждан в провинции Хубэй, опросили всех, с кем нам удалось связаться и кто вышел самостоятельно на связь с нашим посольством. Всех, кто выразил пожелание покинуть провинцию Хубэй, всех вывезли. Больше посольство не получало просьб о выезде от наших граждан в провинции Хубэй", - добавил он.
Власти Китая 31 декабря прошлого года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.
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