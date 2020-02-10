Попова рассказала о состоянии пациентов с коронавирусом в России

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодня пациенты с коронавирусом в России чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке.

Она напомнила, что в РФ инфекция, вызванная новым коронавирусом, была установлена у двух граждан КНР, они были госпитализированы.

"На сегодняшний день пациенты чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке", - сказала Попова журналистам.