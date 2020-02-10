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2020-02-10T16:58+0300
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Попова рассказала о состоянии пациентов с коронавирусом в России
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РИА Новости

Попова рассказала о состоянии пациентов с коронавирусом в России

16:58 10.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодня пациенты с коронавирусом в России чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке.
Она напомнила, что в РФ инфекция, вызванная новым коронавирусом, была установлена у двух граждан КНР, они были госпитализированы.
"На сегодняшний день пациенты чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке", - сказала Попова журналистам.
По ее словам, когда будут получены дважды повторенные отрицательные результаты их обследования, врачи начнут готовить их к выписке и "отпускать для дальнейшего свободного пребывания в Российской Федерации".
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