Попова рассказала о состоянии пациентов с коронавирусом в России

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сегодня пациенты с коронавирусом в России чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке.
Она напомнила, что в РФ инфекция, вызванная новым коронавирусом, была установлена у двух граждан КНР, они были госпитализированы.
"На сегодняшний день пациенты чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке", - сказала Попова журналистам.
По ее словам, когда будут получены дважды повторенные отрицательные результаты их обследования, врачи начнут готовить их к выписке и "отпускать для дальнейшего свободного пребывания в Российской Федерации".