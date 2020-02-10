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В Челябинске кот спас хозяйку во время пожара
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РИА Новости

В Челябинске кот спас хозяйку во время пожара

16:56 10.02.2020 (обновлено: 17:49 10.02.2020)
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© Фото : Эвелина КорниенкоКот Лёша и его хозяйка Дина Николаевна
Кот Лёша и его хозяйка Дина Николаевна
© Фото : Эвелина Корниенко
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. В Челябинске кот помог своей 79-летней хозяйке выбраться из горящей квартиры.
Как сообщили порталу "Челябинск онлайн" друзья пенсионерки, в квартире произошло короткое замыкание. Хозяйка спала, в то время как квартира наполнялась угарным газом. Сначала кот попытался разбудить женщину криками, а потом сильно укусил ее за шею.
© Фото : Эвелина КорниенкоКот Лёша
Кот Лёша
© Фото : Эвелина Корниенко
Кот Лёша
Вся квартира на тот момент была в дыму. На кухне горели холодильник и плита. Проснувшись от укуса питомца, женщина побежала к соседям и вызвала МЧС. Спасатели прибыли на место ЧП уже через пять минут и погасили разгорающееся пламя.
В пресс-службе ведомства рассказали изданию, что пожар вспыхнул из-за неправильной эксплуатации электроприборов. В итоге выгорели розетка, холодильник, потолок и стены на площади 15 квадратных метров.
© Фото : Эвелина КорниенкоПоследствия возгорания в квартире Дины Николаевны
Последствия возгорания в квартире Дины Николаевны
© Фото : Эвелина Корниенко
Последствия возгорания в квартире Дины Николаевны
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МЧС России (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЧелябинскПроисшествия
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