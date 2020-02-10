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Попова оценила необходимость введения ограничений из-за коронавируса
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РИА Новости

Попова оценила необходимость введения ограничений из-за коронавируса

16:55 10.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Оснований для введения каких-либо карантинных мероприятий в России в связи с коронавирусом нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Оснований сегодня говорить о каких-либо ограничениях для граждан Российской Федерации на территории Российской Федерации в связи с новым коронавирусом нет никаких абсолютно", - сказала Попова на брифинге.
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Глава Роспотребнадзора обратила внимание, что идет распространение вируса гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.
"И здесь нужно оговориться, что в этом случае введение карантинов и ограничительных мероприятий в отдельных классах, в отдельных школах, детских садах обязательно, потому что это очень эффективный способ прерывания эпидпроцесса для гриппа и респираторных инфекций. И он используется уже много лет в Российской Федерации, он себя очень хорошо зарекомендовал. Потому что наши школьники - это очень емкий общий коллектив, это 12 лет срезов возрастных в целом по популяции, и если среди них начинается эпидподъем гриппозный и респираторный, это обязательно выплескивается и в семью, и старшему поколению, и младшему. И тогда непременно вовлекаются и другие возрастные группы", - рассказала Попова.
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