Попова оценила необходимость введения ограничений из-за коронавируса

"И здесь нужно оговориться, что в этом случае введение карантинов и ограничительных мероприятий в отдельных классах, в отдельных школах, детских садах обязательно, потому что это очень эффективный способ прерывания эпидпроцесса для гриппа и респираторных инфекций. И он используется уже много лет в Российской Федерации, он себя очень хорошо зарекомендовал. Потому что наши школьники - это очень емкий общий коллектив, это 12 лет срезов возрастных в целом по популяции, и если среди них начинается эпидподъем гриппозный и респираторный, это обязательно выплескивается и в семью, и старшему поколению, и младшему. И тогда непременно вовлекаются и другие возрастные группы", - рассказала Попова.