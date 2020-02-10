Директора Института горного дела СО РАН заподозрили в мошенничестве

НОВОСИБИРСК, 10 фев – РИА Новости. Следователи по подозрению в мошенничестве задержали директора и еще двух сотрудников Института горного дела имени Г.А. Чинакала Сибирского отделения РАН (Новосибирск), Следователи по подозрению в мошенничестве задержали директора и еще двух сотрудников Института горного дела имени Г.А. Чинакала Сибирского отделения РАН (Новосибирск), сообщает управление СК РФ по Новосибирской области

"Возбуждено уголовное дело в отношении трех сотрудников "Института горного дела им. Г.А. Чинакала" СО РАН по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2017 году заместитель директора института обратился к руководству с инициативой о покупке измерительной системы телеинспекции за 700 тысяч рублей за счет средств научного гранта, осознавая, что ее стоимость завышена. В итоге, систему приобрели за 288 тысяч рублей на основании заключенного договора, где фигурируют 700 тысяч рублей. Таким образом стоимость измерительной системы была необоснованно завышена более чем на 400 тысяч рублей, отметили в следственном управлении.

"В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан 37-летний директор Института горного дела СО РАН, и в ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СУСК.

Кроме того, по ранее возбужденным уголовным делам по факту мошенничества 37-летний заместитель директора по научной работе и 36-летний сотрудник института задержаны, им предъявлены обвинения в хищении бюджетных средств, они находятся под стражей.

Комментируя журналистам следственные действия в научном институте, председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон сообщил, что "вопрос относится к хозяйственной деятельности института", что не входит в современные полномочия Российской академии наук.