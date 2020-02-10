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https://ria.ru/20200210/1564511540.html
Директора Института горного дела СО РАН заподозрили в мошенничестве
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РИА Новости

Директора Института горного дела СО РАН заподозрили в мошенничестве

16:54 10.02.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
НОВОСИБИРСК, 10 фев – РИА Новости. Следователи по подозрению в мошенничестве задержали директора и еще двух сотрудников Института горного дела имени Г.А. Чинакала Сибирского отделения РАН (Новосибирск), сообщает управление СК РФ по Новосибирской области.
"Возбуждено уголовное дело в отношении трех сотрудников "Института горного дела им. Г.А. Чинакала" СО РАН по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2017 году заместитель директора института обратился к руководству с инициативой о покупке измерительной системы телеинспекции за 700 тысяч рублей за счет средств научного гранта, осознавая, что ее стоимость завышена. В итоге, систему приобрели за 288 тысяч рублей на основании заключенного договора, где фигурируют 700 тысяч рублей. Таким образом стоимость измерительной системы была необоснованно завышена более чем на 400 тысяч рублей, отметили в следственном управлении.
"В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан 37-летний директор Института горного дела СО РАН, и в ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СУСК.
Зал судебных заседаний
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Кроме того, по ранее возбужденным уголовным делам по факту мошенничества 37-летний заместитель директора по научной работе и 36-летний сотрудник института задержаны, им предъявлены обвинения в хищении бюджетных средств, они находятся под стражей.
Комментируя журналистам следственные действия в научном институте, председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон сообщил, что "вопрос относится к хозяйственной деятельности института", что не входит в современные полномочия Российской академии наук.
"Но вопрос не связан с использованием госбюджетного финансирования. Речь идет о том, что был подписан не очень большой договор, выполненный полностью для угольной компании... Но часть этого договора выполнялась не непосредственно сотрудниками института, а сотрудниками малого инновационного предприятия, которое сделано, насколько я понимаю, по 217 ФЗ именно для того, чтобы разгрузить институт. На этом этапе произошли, как считают, не очень хорошие действия, хотя договор был выполнен, подписаны все акты. Сейчас компетентные службы разбираются в этом вопросе. Поскольку ущерб, даже если он и есть, меньше 1 миллиона рублей, то, честно говоря, ажиотаж вокруг данного вопроса с моей точки зрения поднят неправомерно", - сказал глава СО РАН.
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