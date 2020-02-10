Педро Альмодовар рассказал, что хочет снять фильм с Тильдой Суинтон

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Испанский режиссер Педро Альмодовар планирует снять короткометражный фильм, основанный на пьесе Жана Кокто "Человеческий голос", Испанский режиссер Педро Альмодовар планирует снять короткометражный фильм, основанный на пьесе Жана Кокто "Человеческий голос", сообщает IndieWire.

Источник рассказал изданию, что на главную роль кинематографист рассматривает обладательницу премии "Оскар" Тильду Суинтон. К съемкам планирует приступить в ближайшее время, чтобы осенью представить ленту на кинофестивале.

Известно, что после работы над "Человеческим голосом" Альмодовар хочет начать работу над полнометражным проектом — адаптацией сборника рассказов американской писательницы Лусии Берлин "A manual for cleaning women: selected stories" ("Руководство для домработниц").

Если у режиссера получится реализовать оба фильма, то это будут его первые англоязычные картины после нескольких неудачных попыток.

Так, в начале 90-х он пытался работать над комедией "Действуй, сестра!" с Вупи Голдберг, но в итоге ее снял Эмиль Ардолино.

Позже, в 2016 году, Педро Альмодовар хотел экранизировать на английском языке рассказы лауреата Нобелевской премии по литературе Элис Манро. За основу он взял произведения из ее сборника "Беглянка".