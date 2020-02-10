Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-10T20:21+0300
https://ria.ru/20200210/1564511429.html
Педро Альмодовар рассказал, что хочет снять фильм с Тильдой Суинтон
https://cdn21.img.ria.ru/images/155350/64/1553506491_0:205:3076:1936_1036x0_80_0_0_985c64fb76fd1062d1b5d9ad9dac3b42.jpg
РИА Новости

Педро Альмодовар рассказал, что хочет снять фильм с Тильдой Суинтон

20:21 10.02.2020
145
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкБританская актриса Тильда Суинтон на красной дорожке фильма открытия Джима Джармуша "Мертвые не умирают" церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
Британская актриса Тильда Суинтон на красной дорожке фильма открытия Джима Джармуша Мертвые не умирают церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Испанский режиссер Педро Альмодовар планирует снять короткометражный фильм, основанный на пьесе Жана Кокто "Человеческий голос", сообщает IndieWire.
Источник рассказал изданию, что на главную роль кинематографист рассматривает обладательницу премии "Оскар" Тильду Суинтон. К съемкам планирует приступить в ближайшее время, чтобы осенью представить ленту на кинофестивале.
Известно, что после работы над "Человеческим голосом" Альмодовар хочет начать работу над полнометражным проектом — адаптацией сборника рассказов американской писательницы Лусии Берлин "A manual for cleaning women: selected stories" ("Руководство для домработниц").
Если у режиссера получится реализовать оба фильма, то это будут его первые англоязычные картины после нескольких неудачных попыток.
Так, в начале 90-х он пытался работать над комедией "Действуй, сестра!" с Вупи Голдберг, но в итоге ее снял Эмиль Ардолино.
Позже, в 2016 году, Педро Альмодовар хотел экранизировать на английском языке рассказы лауреата Нобелевской премии по литературе Элис Манро. За основу он взял произведения из ее сборника "Беглянка".
На главную роль режиссер рассматривал Мерил Стрип, но потоми передумал и снял ленту на испанском. Она получила название "Джульетта".
Актриса Эмилия Кларк на премьере нового сезона сериала Игра престолов
20 декабря 2019, 23:41Культура
Эмилию Кларк утвердили на главную роль в пьесе Чехова "Чайка"
500000
КультураКино и сериалыНовости культурыТильда СуинтонПедро Альмодовар
Рекомендуем
Вадим Пристайко
Пристайко заявил, что Украина и Россия все еще могут сотрудничать
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции после оправдания по делу об импичменте
Трамп пошутил о возможности остаться у власти после второго срока
Испанский писатель Карлос Рохас
Умер испанский писатель Карлос Рохас
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
При взрыве газа в дачном доме под Краснодаром пострадали три человека
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом распространил предложения по бюджету на $4,8 триллиона
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что готов к переговорам о размере ядерного арсенала США
Пон Чжун Хо (слева) и Хан Джин Вон получили премию Оскар за лучший оригинальный сценарий к фильму Паразиты
Президент Южной Кореи поздравил команду "Паразитов" с "Оскаром"
Американская певица Рианна
Рианна рассказала, с кем планирует отметить День святого Валентина
Вывеска банка Восточный
Мосгорсуд отменил обеспечительный арест акций банка "Восточный"
Пуск крылатой ракеты Оникс на Чукотке
Настоящий убийца: NI рассказал, почему на Западе боятся БРК "Бастион"
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию 15 января 2020г.
Комиссия СПЧ проанализирует исполнение поручений президента
Магазин сети Walmart
Полиция в США застрелила угрожавшего взорвать супермаркет
Логотип НАСА
Администрация Трампа предложила увеличить бюджет НАСА
Заседание Совета Федерации РФ
В Совфеде объяснили, почему США видят в России основного противника
Личные вещи учащегося во время единого государственного экзамена
В Госдуму внесли законопроект об условиях допуска школьников к ГИА
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:49Эпидпорог гриппа и ОРВИ превышен в 37 российских регионах
03:45Эксперт рассказал о плате за свет в городах в зоне полярной ночи
03:45Эксперты рассказали, как часто в Сети попадаются на приемы мошенников
03:36Amazon хочет допросить Трампа в рамках дела о тендере Пентагона
03:31Число вылечившихся от коронавируса в Китае выросло до 3996 человек
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
Лента новостейМолния