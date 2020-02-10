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Здание новой парогазовой теплоэлектростанции
Теплоснабжение
2020-02-10T16:51+0300
https://ria.ru/20200210/1564511275.html
МЭР предложило меры по повышению энергоэффективности
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РИА Новости

МЭР предложило меры по повышению энергоэффективности

16:51 10.02.2020
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© Arte France/Television Espanola/Televisio de CatalunyaЛампы накаливания
Лампы накаливания
© Arte France/Television Espanola/Televisio de Catalunya
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Минэкономразвития России озвучило меры по энергоэффективности, экономия от которых может достигнуть до 240 миллиардов рублей ежегодно, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
"Первоочередные предложения Минэкономразвития России по повышению энергетической эффективности способны приносить прямой и косвенный эффект от экономии энергетических ресурсов до 240 миллиардов рублей ежегодно и за 10 лет их реализации снизить энергоемкость ВВП за счет технологического фактора на 6% относительно 2018 года", - сказано в сообщении.
Как отмечается, замминистра экономического развития Михаил Расстригин представил меры по повышению энергетической эффективности на заседании рабочей группы Госсовета по направлению "Энергетика". Всего было представлено шесть ключевых мероприятий, которые могут принести наибольший эффект уже в ближайшее время.
Одно из предложений касается повышения эффективности потребления тепловой энергии в многоквартирных домах, "в первую очередь, за счет установки автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным регулированием, общедомовых приборов учета тепла и утепления зданий". Как указано в сообщении пресс-службы, данные мероприятия предполагается частично субсидировать государством. По расчетам, инвестиции составят порядка 56 миллиардов рублей, в том числе за счет средств бюджета – 20 миллиардов рублей, а эффект оценивается в 9 миллиардов рублей в год.
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Еще одно предложение направлено на повышение эффективности потребления электроэнергии в многоквартирных домах - за счет субсидирования на 100% мероприятий по замене освещения мест общего пользования на энергоэффективное при проведении капремонта домов. Кроме того, предлагается реализации типовых энергоэффективных мероприятий и в бюджетном секторе: установка индивидуальных тепловых пунктов с приборами учета тепла и переход на энергоэффективное освещение.
"(Еще одно) предложение направлено на повышение энергетической эффективности в электроэнергетике за счет более масштабного внедрения парогазовых технологий на базе газовых турбин, относимых к образцам инновационного энергетического оборудования, при модернизации крупных ГРЭС. Инвестиции в развитие высокотехнологичных производств, по расчетам, составят 1 триллион рублей (за период 2027-2035 годы), а прямой и косвенный эффекты от экономии топлива – 220 миллиардов рублей", - отмечает пресс-служба МЭР.
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