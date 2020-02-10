МЭР предложило меры по повышению энергоэффективности

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Минэкономразвития России озвучило меры по энергоэффективности, экономия от которых может достигнуть до 240 миллиардов рублей ежегодно, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

"Первоочередные предложения Минэкономразвития России по повышению энергетической эффективности способны приносить прямой и косвенный эффект от экономии энергетических ресурсов до 240 миллиардов рублей ежегодно и за 10 лет их реализации снизить энергоемкость ВВП за счет технологического фактора на 6% относительно 2018 года", - сказано в сообщении.

Как отмечается, замминистра экономического развития Михаил Расстригин представил меры по повышению энергетической эффективности на заседании рабочей группы Госсовета по направлению "Энергетика". Всего было представлено шесть ключевых мероприятий, которые могут принести наибольший эффект уже в ближайшее время.

Одно из предложений касается повышения эффективности потребления тепловой энергии в многоквартирных домах, "в первую очередь, за счет установки автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным регулированием, общедомовых приборов учета тепла и утепления зданий". Как указано в сообщении пресс-службы, данные мероприятия предполагается частично субсидировать государством. По расчетам, инвестиции составят порядка 56 миллиардов рублей, в том числе за счет средств бюджета – 20 миллиардов рублей, а эффект оценивается в 9 миллиардов рублей в год.

Еще одно предложение направлено на повышение эффективности потребления электроэнергии в многоквартирных домах - за счет субсидирования на 100% мероприятий по замене освещения мест общего пользования на энергоэффективное при проведении капремонта домов. Кроме того, предлагается реализации типовых энергоэффективных мероприятий и в бюджетном секторе: установка индивидуальных тепловых пунктов с приборами учета тепла и переход на энергоэффективное освещение.