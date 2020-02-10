Попова рассказала о находящихся под наблюдением из-за коронавируса

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Более 20 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением в России с подозрением на коронавирус, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"На сегодняшний день остаются под медицинским наблюдением более 20 тысяч человек. Из них более шести тысяч – это граждане Китайской народной республики", - сказала она журналистам.
По ее словам, за весь период с 31 декабря 2019 года были обследованы и госпитализированы из общего количества 769 человек. Из них грипп установлен у 97, респираторные заболевания, вызванные вирусами не гриппозной этиологии, у 121 человека.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV