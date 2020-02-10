Крамп-Карренбауэр не будет баллотироваться на пост канцлера Германии

БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Глава немецких консерваторов Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила на пресс-конференции в Берлине, что не будет баллотироваться в канцлеры на следующих выборах в ФРГ.
"Намереваясь укрепить ХДС, я сообщила сегодня президиуму и федеральному правлению после тщательного обдумывания мое решение: я не стану баллотироваться в канцлеры. Я веду, как я это анонсировала, продолжаю вести процесс принятия единого кандидата в канцлеры от имени ХДС", - заявила Крамп-Карренбауэр, ее выступление в прямом эфире транслировал телеканал N-tv.
"Председательство в партии и кандидатство в канцлеры должны, с моей точки зрения, находиться, в конце концов, в одних руках. Поэтому я останусь в должности председателя партии так долго, пока решение о кандидате в канцлеры не будет принято, и затем передам эту должность, если делегаты партийного съезда видят это аналогично", - добавила она.
В конце 2018 года Ангела Меркель ушла с поста председателя ХДС, но осталась канцлером. По ее словам, она собирается полностью доработать четвертый срок на посту главы правительства ФРГ - до 2021 года. Больше выдвигать свою кандидатуру она не намерена.
7 декабря 2018, 21:40Биография Аннегрет Крамп-Карренбауэр
Ее преемницей считалась Крамп-Карренбауэр, однако министр обороны не пользуется популярностью среди населения, а ее лидерские позиции сильно ослабли из-за скандала в регионе Тюрингия. В Тюрингии фракция ХДС в ландтаге вопреки линии федерального бюро проголосовала вместе с "Альтернативой для Германии" и обеспечила избрание премьер-министром Томас Кеммериха.