Крамп-Карренбауэр не будет баллотироваться на пост канцлера Германии

БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Глава немецких консерваторов Глава немецких консерваторов Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила на пресс-конференции в Берлине, что не будет баллотироваться в канцлеры на следующих выборах в ФРГ

"Намереваясь укрепить ХДС, я сообщила сегодня президиуму и федеральному правлению после тщательного обдумывания мое решение: я не стану баллотироваться в канцлеры. Я веду, как я это анонсировала, продолжаю вести процесс принятия единого кандидата в канцлеры от имени ХДС", - заявила Крамп-Карренбауэр, ее выступление в прямом эфире транслировал телеканал N-tv.

"Председательство в партии и кандидатство в канцлеры должны, с моей точки зрения, находиться, в конце концов, в одних руках. Поэтому я останусь в должности председателя партии так долго, пока решение о кандидате в канцлеры не будет принято, и затем передам эту должность, если делегаты партийного съезда видят это аналогично", - добавила она.

В конце 2018 года Ангела Меркель ушла с поста председателя ХДС, но осталась канцлером. По ее словам, она собирается полностью доработать четвертый срок на посту главы правительства ФРГ - до 2021 года. Больше выдвигать свою кандидатуру она не намерена.