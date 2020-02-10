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Санкции США направлены против каждого иранца, заявил Роухани
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РИА Новости

Санкции США направлены против каждого иранца, заявил Роухани

16:47 10.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
 Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
© РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГЕРАН, 10 фев – РИА Новости. Санкции США направлены против каждого иранца, они негуманны, заявил президент Ирана Хасан Роухани на встрече с главами зарубежных дипмиссий и представительств в Тегеране.
"Деспотичные санкции США направлены против всего народа. На сегодняшний день ни у кого нет сомнений, что максимальное давление и санкции США направлены против каждого, иными словами ни для одного человека, ни для одной болезни, ни для одного продукта, необходимого людям, не сделано исключений", - сказал Роухани, чье выступление транслировалось государственным телевидением.
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По его словам, санкции США затрагивают безопасность полетов, поскольку касаются и запчастей для самолетов. "Совершенно очевидно, что санкции на 100% негуманны и направлены против всей нации. Вероятно, история знает мало примеров подобных санкций", - сказал Роухани, выступая по случаю 41-ой годовщины исламской революции в Иране.
Президент отметил, что США стремятся "поставить на колени" как власти, так и народ Ирана, но в Вашингтоне ошибаются в своих расчетах, поскольку Тегеран не станет этого делать.
Несмотря на санкции США, властям Ирана удалось должным образом управлять страной, добавил Роухани, сославшись на статистику.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской республики. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.
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