Санкции США направлены против каждого иранца, заявил Роухани

ТЕГЕРАН, 10 фев – РИА Новости. Санкции Санкции США направлены против каждого иранца, они негуманны, заявил президент Ирана Хасан Роухани на встрече с главами зарубежных дипмиссий и представительств в Тегеране.

"Деспотичные санкции США направлены против всего народа. На сегодняшний день ни у кого нет сомнений, что максимальное давление и санкции США направлены против каждого, иными словами ни для одного человека, ни для одной болезни, ни для одного продукта, необходимого людям, не сделано исключений", - сказал Роухани, чье выступление транслировалось государственным телевидением.

По его словам, санкции США затрагивают безопасность полетов, поскольку касаются и запчастей для самолетов. "Совершенно очевидно, что санкции на 100% негуманны и направлены против всей нации. Вероятно, история знает мало примеров подобных санкций", - сказал Роухани, выступая по случаю 41-ой годовщины исламской революции в Иране.

Президент отметил, что США стремятся "поставить на колени" как власти, так и народ Ирана, но в Вашингтоне ошибаются в своих расчетах, поскольку Тегеран не станет этого делать.

Несмотря на санкции США, властям Ирана удалось должным образом управлять страной, добавил Роухани, сославшись на статистику.