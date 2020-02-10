Попова заявила, что лекарства от коронавируса в Китае по-прежнему нет

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Лекарства от коронавируса в Китае по-прежнему нет, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
"Пока специфического средства для лечения этого вируса у наших коллег в Китае нет, по крайней мере, нам об этом не было сказано. Но этот вопрос обсуждался", - сообщила Попова на брифинге.
Власти Китая 31 декабря прошлого года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV