Новак отметил мощную поддержку Европы по "Северному потоку – 2"

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Россия ощущает мощную поддержку европейских партнеров по проекту "Северный поток – 2", есть понимание солидарной ответственности за реализацию проекта, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в своей авторской статье в журнале министерства "Энергетическая политика".
"Напомню, что решение о его строительстве в 2012 году принималось совместно с европейскими потребителями, в проекте участвуют пять иностранных компаний – Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall. Поэтому есть понимание, что мы все несем солидарную ответственность за его скорейшую реализацию. И мы ощущаем мощную поддержку европейских партнеров", - сказал Новак.
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"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".
Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию, Литву. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Так, США в декабре ввели санкции против "Северного потока – 2", потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работы по прокладке газопровода.
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