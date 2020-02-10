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Задолженность по зарплате в СКФО превышает 300 миллионов рублей
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РИА Новости

Задолженность по зарплате в СКФО превышает 300 миллионов рублей

16:41 10.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБанкомат
Банкомат
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Задолженность по заработной плате в Северо-Кавказском федеральном округе оставляет более 300 миллионов рублей, заявил полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка.
Полпред указал на значительное отставание показателей социально-экономического развития округа.
"К системным проблемам нашего округа относится безработица, более 11%, в РФ - 4,6%, низкий уровень доходов населения - 68% от среднероссийских. Так, например, среднемесячная заработная плата составляет 61% от среднероссийской, сохраняется высокий уровень задолженности по заработной плате - более 300 миллионов рублей", - сказал Чайка на стратегической сессии "О приоритетах развития Северного Кавказа".
Среди основных проблем социальной сферы полпред отметил оснащение медучреждений современной техникой, лекарственное обеспечением льготной категории населения, нехватку мест в детсадах, обучение в три смены.
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"Для решения указанных проблем в рамках национальных проектов реализуются региональные проекты, результаты которых уже сегодня могут оценить наши граждане. Многое еще предстоит сделать, но без четкого понимания целей и задач на каждом направлении и в каждой сфере деятельности поступательного развития не будет", - указал Чайка.
Аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова также отметила напряженность на рынке труда макрорегиона.
"Некоторые субъекты СКФО с низким уровнем экономики характеризуются высокой степенью безработицы - 11% населения от 15 до 72 лет, это более 500 тысяч человек или 5% населения", - отметила она.
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Юрий ЧайкаСеверо-Кавказский ФОРоссияЭкономика
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