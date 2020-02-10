Задолженность по зарплате в СКФО превышает 300 миллионов рублей

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Задолженность по заработной плате в Задолженность по заработной плате в Северо-Кавказском федеральном округе оставляет более 300 миллионов рублей, заявил полномочный представитель президента РФ в СКФО Юрий Чайка.

Полпред указал на значительное отставание показателей социально-экономического развития округа.

"К системным проблемам нашего округа относится безработица, более 11%, в РФ - 4,6%, низкий уровень доходов населения - 68% от среднероссийских. Так, например, среднемесячная заработная плата составляет 61% от среднероссийской, сохраняется высокий уровень задолженности по заработной плате - более 300 миллионов рублей", - сказал Чайка на стратегической сессии "О приоритетах развития Северного Кавказа".

Среди основных проблем социальной сферы полпред отметил оснащение медучреждений современной техникой, лекарственное обеспечением льготной категории населения, нехватку мест в детсадах, обучение в три смены.

"Для решения указанных проблем в рамках национальных проектов реализуются региональные проекты, результаты которых уже сегодня могут оценить наши граждане. Многое еще предстоит сделать, но без четкого понимания целей и задач на каждом направлении и в каждой сфере деятельности поступательного развития не будет", - указал Чайка.

Аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова также отметила напряженность на рынке труда макрорегиона.