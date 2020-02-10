Защита обжаловала арест генерала Арсланова по делу о хищениях

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Защита замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Защита замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова обжаловала его арест по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей при поставках радиостанций, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Антон Антонов.

В минувшую пятницу военный суд отправил Арсланова, начальника Главного управления связи ВС РФ, в СИЗО как минимум до 7 апреля.

"Обжаловали сегодня постановление об аресте", - сказал адвокат.

По мнению защиты, решение вынесено "с существенным нарушением требований уголовно-процессуального закона, а выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела".

Сам Арсланов в суде назвал обвинения надуманными: по его словам, портативные радиостанции, о которых идет речь, поставляются лишь для нужд Минобороны, поэтому рыночной стоимости, на которую ссылается следствие, "просто не существует".

В прошлом году Арсланов рассказывал телеканалу "Звезда", что в рамках гособоронзаказа в армию поставляются портативные радиостанции Р-187-П1 ("Азарт-П1"), которые являются "радиосредством принципиально нового поколения" и "по своим основным характеристикам не уступают аналогичным радиостанциям ведущих стран мира".

Изначально, как следует из материалов суда, речь шла о трех контрактах с "Воентелекомом" на поставку запчастей и обслуживание техники на 640 миллионов рублей, а затем фабула расширилась.

Также по уголовному делу проходят бывший глава "Воентелекома" Александр Давыдов , его зам Олег Савицкий, советник Дмитрий Семилетов и представители Минобороны: начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин. Оглоблин - генерал-майор, звание Кутахова не уточняется, но в биографии на сайте Минобороны он запечатлен с погонами полковника.