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Защита обжаловала арест генерала Арсланова по делу о хищениях
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РИА Новости

Защита обжаловала арест генерала Арсланова по делу о хищениях

16:38 10.02.2020 (обновлено: 16:52 10.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкХалил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда
Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Защита замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова обжаловала его арест по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей при поставках радиостанций, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Антон Антонов.
В минувшую пятницу военный суд отправил Арсланова, начальника Главного управления связи ВС РФ, в СИЗО как минимум до 7 апреля.
"Обжаловали сегодня постановление об аресте", - сказал адвокат.
По мнению защиты, решение вынесено "с существенным нарушением требований уголовно-процессуального закона, а выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела".
Сам Арсланов в суде назвал обвинения надуманными: по его словам, портативные радиостанции, о которых идет речь, поставляются лишь для нужд Минобороны, поэтому рыночной стоимости, на которую ссылается следствие, "просто не существует".
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В прошлом году Арсланов рассказывал телеканалу "Звезда", что в рамках гособоронзаказа в армию поставляются портативные радиостанции Р-187-П1 ("Азарт-П1"), которые являются "радиосредством принципиально нового поколения" и "по своим основным характеристикам не уступают аналогичным радиостанциям ведущих стран мира".
Изначально, как следует из материалов суда, речь шла о трех контрактах с "Воентелекомом" на поставку запчастей и обслуживание техники на 640 миллионов рублей, а затем фабула расширилась.
Также по уголовному делу проходят бывший глава "Воентелекома" Александр Давыдов, его зам Олег Савицкий, советник Дмитрий Семилетов и представители Минобороны: начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов и начальник первого управления Главного управления связи ВС РФ Александр Оглоблин. Оглоблин - генерал-майор, звание Кутахова не уточняется, но в биографии на сайте Минобороны он запечатлен с погонами полковника.
В рамках уголовного дела суд арестовал недвижимость и земельные участки Арсланова и его детей в Подмосковье, а также московскую квартиру сына. Стоимость активов не уточняется. Подведомственная Минобороны компания "Воентелеком" еще несколько лет назад оказалась в центре скандала из-за уголовного дела о хищениях, но тогда речь шла о других эпизодах.
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Дело генерала АрслановаХалил АрслановВоентелекомАлександр ДавыдовРоссияОбщество
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