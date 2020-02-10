Пострадавшего при хлопке газа в Твери выписали из больницы

Хлопок бытового газа произошел 2 января в 6.40 мск в квартире на третьем этаже дома №19 по бульвару Гусева. В квартире были выбиты окна, пострадали двое супругов. Их госпитализировали, впоследствии женщина скончалась в больнице. Мужчина с ожогами 15% тела находился на лечении в ожоговом отделении областной клинической больницы.