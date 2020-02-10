Пострадавшего при хлопке газа в Твери выписали из больницы

ВОРОНЕЖ, 10 фев - РИА Новости. Врачи выписали на амбулаторное лечение пострадавшего при хлопке газа в Твери в начале января, сообщил в понедельник РИА Новости представитель областного правительства.
Хлопок бытового газа произошел 2 января в 6.40 мск в квартире на третьем этаже дома №19 по бульвару Гусева. В квартире были выбиты окна, пострадали двое супругов. Их госпитализировали, впоследствии женщина скончалась в больнице. Мужчина с ожогами 15% тела находился на лечении в ожоговом отделении областной клинической больницы.
"Пострадавший был выписан на стадии завершающей эпителизации ран. В настоящее время находится на амбулаторном долечивании", - привел собеседник агентства данные минздрава региона.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". СУСК по региону озвучило предварительную причину произошедшего: нанятый мастер устанавливал в квартире кухонный гарнитур, из-за допущенных им нарушений деформировался шланг, соединяющий газовую трубу и плиту, в результате возникла утечка газа.
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