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Пострадавшего при хлопке газа в Твери выписали из больницы
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РИА Новости

Пострадавшего при хлопке газа в Твери выписали из больницы

16:37 10.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВОРОНЕЖ, 10 фев - РИА Новости. Врачи выписали на амбулаторное лечение пострадавшего при хлопке газа в Твери в начале января, сообщил в понедельник РИА Новости представитель областного правительства.
Хлопок бытового газа произошел 2 января в 6.40 мск в квартире на третьем этаже дома №19 по бульвару Гусева. В квартире были выбиты окна, пострадали двое супругов. Их госпитализировали, впоследствии женщина скончалась в больнице. Мужчина с ожогами 15% тела находился на лечении в ожоговом отделении областной клинической больницы.
"Пострадавший был выписан на стадии завершающей эпителизации ран. В настоящее время находится на амбулаторном долечивании", - привел собеседник агентства данные минздрава региона.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". СУСК по региону озвучило предварительную причину произошедшего: нанятый мастер устанавливал в квартире кухонный гарнитур, из-за допущенных им нарушений деформировался шланг, соединяющий газовую трубу и плиту, в результате возникла утечка газа.
Квартира жилого дома в Уфе, где произошел хлопок газа. 15 января 2020
15 января, 09:09
Оборудование в доме в Уфе, где произошел хлопок, было исправным
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