Сулеймани мог бы легко ликвидировать генералов США, считает Роухани

ТЕГЕРАН, 10 фев – РИА Новости. Погибший в результате атаки США генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани мог бы с легкостью ликвидировать американских генералов в регионе, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
"Никто в нашем регионе не сомневается, что генерал Сулеймани стремился к стабильной и спокойной обстановке в регионе. Если бы он хотел, то с легкостью мог бы убить американских генералов в Афганистане, Ираке и других местах", - сказал Роухани на встрече с главами зарубежных дипмиссий и представительств в Тегеране.
По его словам, убийство официально находившегося на территории другой страны лица является нарушением всех международных норм.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Иран в ответ 8 января выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США.