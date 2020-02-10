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Сулеймани мог бы легко ликвидировать генералов США, считает Роухани
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РИА Новости

Сулеймани мог бы легко ликвидировать генералов США, считает Роухани

16:36 10.02.2020
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© AP PhotoГлава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
Глава спецподразделения Кудс иранского Корпуса стражей революции генерал Касем Сулеймани
© AP Photo
ТЕГЕРАН, 10 фев – РИА Новости. Погибший в результате атаки США генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани мог бы с легкостью ликвидировать американских генералов в регионе, заявил президент Ирана Хасан Роухани.
"Никто в нашем регионе не сомневается, что генерал Сулеймани стремился к стабильной и спокойной обстановке в регионе. Если бы он хотел, то с легкостью мог бы убить американских генералов в Афганистане, Ираке и других местах", - сказал Роухани на встрече с главами зарубежных дипмиссий и представительств в Тегеране.
По его словам, убийство официально находившегося на территории другой страны лица является нарушением всех международных норм.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Иран в ответ 8 января выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США.
Вышедшие в субботу 4 января 2019 иранские газеты с Сулеймани на передовице
3 февраля, 16:27
МИД Ирака: США и коалиция перешли черту дозволенного, убив Сулеймани
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиХасан РоуханиИранСШАВ мире
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