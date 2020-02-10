Сулеймани мог бы легко ликвидировать генералов США, считает Роухани

"Никто в нашем регионе не сомневается, что генерал Сулеймани стремился к стабильной и спокойной обстановке в регионе. Если бы он хотел, то с легкостью мог бы убить американских генералов в Афганистане, Ираке и других местах", - сказал Роухани на встрече с главами зарубежных дипмиссий и представительств в Тегеране.