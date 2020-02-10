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https://ria.ru/20200210/1564510334.html
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов
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РИА Новости

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов

16:35 10.02.2020 (обновлено: 16:40 10.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий СысоевБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В России мошенники стали использовать новый способ кражи денег с личных счетов, сообщают "Известия".
Как рассказал изданию директор Банковского института ГУ-ВШЭ Василий Солодков, ему позвонили с городского телефона, человек на другом конце провода представился сотрудником ВТБ. Мошенник назвал себя по имени и отчеству, также обратился к Солодкову, заявив, что в банк поступило заявление о закрытии счета. "Сотрудник банка" спросил, в каком отделениик кредитной организации владельцу будет удобно получить деньги. После этого Солодков прервал разговор.
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По словам замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артема Сычева, эта схема нацелена на выведение денег со счета: клиент сообщает, что не намеревался закрывать счет, после чего его просят уточнить персональные данные, чтобы "обезопасить" средства.
Собеседники "Известий" отметили, что в данной схеме преступники используют новую схему общения с владельцем счета, заявляя о необходимости его физического присутствия в банке.

"Безобидная операция

Как отметила начальник управления клиентского опыта "БКС Премьер" Екатерина Тихонова, мошенники пытаются внедрять новые способы общения, так как о звонках касательно "хищения средств с карты" знают уже многие.
По ее словам, преступники хотят "создать эффект неожиданности, вывести человека из равновесия, войти в доверие".
"Закрытие счета — вроде бы безобидная операция, злоумышленники для разнообразия могут использовать этот предлог для начала разговора и выуживания информации", — пояснила она.
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Лучше перезвонить самим

Комментируя новый способ телефонного мошенничества, начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян, подчеркнул, что клиентам не следует сообщать третьим лицам персональные данные.
Он добавил, что в случае звонка из банка лучше самим набрать номер кредитной организации и выяснить, действительно ли возникла проблема со счетом.
"Надо обращать внимание когда при звонке просят озвучить или подтвердить какие-то данные", — зявил он РИА Новости.
В "Лаборатории Касперского" согласились с Авакян, заметив, что настоящий call-центр не будет возражать, если клиент захочет перезвонить.
В организации также добавили, что не нужно верить словам злоумышленников о "секретном безопасном счете".
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"Золотой век" для мошенников

Президент "Консорциума Инфорус", подполковник ФАПСИ в отставке Андрей Масалович отметил в разговоре с радио Sputnik, что сейчас наступило золотое время для мошенников. Он пояснил, что интернет дает больше возможностей завязать общения с пользователями карт.
"Мошеннические схемы короткоживущие, поэтому основной расчет идет на неожиданность", — подчеркнул Масалович.
При подобных звонках он посоветовал не паниковать и здраво оценить просьбы "сотрудников банка".
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Артем СычевЦентральный Банк РФВТБАндрей МасаловичМошенничествоОбщество
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