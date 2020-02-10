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Эво Моралес отправился из Аргентины на Кубу
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РИА Новости

Эво Моралес отправился из Аргентины на Кубу

16:34 10.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЭво Моралес
Эво Моралес
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Эво Моралес. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес отправился в понедельник из Аргентины, откуда он руководит президентской кампанией Движения к социализму, на Кубу, сообщает портал Infobae со ссылкой на неназванные источники.
По данным портала, поездка прошла при соблюдении строгой конфиденциальности. Пока остается неясным, отправился ли он в Гавану для продолжения лечения или в рамках переговоров по внешнему долгу. Однако, как сообщает портал со ссылкой на неназванные источники, в воскресенье Моралес позвонил президенту Аргентины Альберто Фернандесу и проинформировал его о своем отбытии на Кубу в медицинских целях.
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Как сообщает газета Clarin, президент Аргентины Фернандес подтвердил информацию о том, что Моралес направился на Кубу для лечения.
"Эво (Моралес – ред.) – политический беженец, и поэтому у него есть ряд прав, и он может ими воспользоваться. Мне сказали, что он на Кубе, он что-то лечит… Ничто не мешает ему поехать на Кубу как политическому беженцу", - заявил Фернандес в эфире радио Continental. При этом он сообщил, что они разговаривали несколько дней назад. Какие именно проблемы со здоровьем у экс-президента Боливии, Фернандес не уточнил.
В марте 2017 года Моралес проходил лечение в Гаване. По итогам медицинского осмотра ему провели операцию по удалению опухоли на голосовых связках. С тех пор каждые три месяца он проходит лечение в кубинской столице.
После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября 2019 года, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти объявили о проведении новых президентских выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он руководит из Аргентины президентской кампанией своего Движения к социализму. Дату всеобщих выборов 3 мая назначил Высший избирательный суд Боливии.
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Жанин АньесЭво МоралесАргентинаКубаБоливияВ мире
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