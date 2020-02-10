Эво Моралес отправился из Аргентины на Кубу

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Экс-президент Боливии Экс-президент Боливии Эво Моралес отправился в понедельник из Аргентины, откуда он руководит президентской кампанией Движения к социализму, на Кубу , сообщает портал Infobae со ссылкой на неназванные источники.

По данным портала, поездка прошла при соблюдении строгой конфиденциальности. Пока остается неясным, отправился ли он в Гавану для продолжения лечения или в рамках переговоров по внешнему долгу. Однако, как сообщает портал со ссылкой на неназванные источники, в воскресенье Моралес позвонил президенту Аргентины Альберто Фернандесу и проинформировал его о своем отбытии на Кубу в медицинских целях.

Как сообщает газета Clarin, президент Аргентины Фернандес подтвердил информацию о том, что Моралес направился на Кубу для лечения.

"Эво (Моралес – ред.) – политический беженец, и поэтому у него есть ряд прав, и он может ими воспользоваться. Мне сказали, что он на Кубе, он что-то лечит… Ничто не мешает ему поехать на Кубу как политическому беженцу", - заявил Фернандес в эфире радио Continental. При этом он сообщил, что они разговаривали несколько дней назад. Какие именно проблемы со здоровьем у экс-президента Боливии, Фернандес не уточнил.

В марте 2017 года Моралес проходил лечение в Гаване. По итогам медицинского осмотра ему провели операцию по удалению опухоли на голосовых связках. С тех пор каждые три месяца он проходит лечение в кубинской столице.