В ЕР оценили идею ограничить использование шипованных шин

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Единая Россия" считает нецелесообразным ограничивать использование шипованных шин в РФ из-за разных климатических условий в регионах страны, заявил координатор партпроекта ЕР "Безопасные дороги", зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский

"В "Единой России" считают нецелесообразным ограничивать эксплуатацию шипованных шин из-за разных погодно-климатических условий в регионах России", - сообщается на официальном сайте ЕР со ссылкой на Афонского.

Он напомнил, что с декабря по февраль партпроект "Безопасные дороги" организовал в регионах России обсуждения инициативы о закреплении федеральным законодательством периода эксплуатации шипованных шин. В обсуждениях принимали участие водители, общественные организации и другие заинтересованные стороны. В соответствующем мониторинге партпроекта приняли участие 44 региона РФ. Результаты мониторинга переданы в правительство РФ.

"Наиболее популярными периодами стали промежутки с ноября по апрель, реже с октября по апрель. Как отметили региональные координаторы партпроекта, в Ставропольском крае этот период совсем небольшой: 90 дней, с декабря по февраль. А вот в некоторых районах Новгородской области и в Якутии предложили самый длинный период: с сентября по май (273 дня)", - рассказал Афонский.

По его словам, при принятии окончательного решения стоит учитывать фактическое перемещение автотранспорта между регионами. Так, может оказаться, что при пересечении межрегиональной границы водителю придется нарушить норму эксплуатации зимних или летних шин, отметил Афонский.