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В ЕР оценили идею ограничить использование шипованных шин
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РИА Новости

В ЕР оценили идею ограничить использование шипованных шин

16:34 10.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗнак "Шипы" на автомобиле
Знак Шипы на автомобиле
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Знак "Шипы" на автомобиле. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. "Единая Россия" считает нецелесообразным ограничивать использование шипованных шин в РФ из-за разных климатических условий в регионах страны, заявил координатор партпроекта ЕР "Безопасные дороги", зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.
"В "Единой России" считают нецелесообразным ограничивать эксплуатацию шипованных шин из-за разных погодно-климатических условий в регионах России", - сообщается на официальном сайте ЕР со ссылкой на Афонского.
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Он напомнил, что с декабря по февраль партпроект "Безопасные дороги" организовал в регионах России обсуждения инициативы о закреплении федеральным законодательством периода эксплуатации шипованных шин. В обсуждениях принимали участие водители, общественные организации и другие заинтересованные стороны. В соответствующем мониторинге партпроекта приняли участие 44 региона РФ. Результаты мониторинга переданы в правительство РФ.
"Наиболее популярными периодами стали промежутки с ноября по апрель, реже с октября по апрель. Как отметили региональные координаторы партпроекта, в Ставропольском крае этот период совсем небольшой: 90 дней, с декабря по февраль. А вот в некоторых районах Новгородской области и в Якутии предложили самый длинный период: с сентября по май (273 дня)", - рассказал Афонский.
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По его словам, при принятии окончательного решения стоит учитывать фактическое перемещение автотранспорта между регионами. Так, может оказаться, что при пересечении межрегиональной границы водителю придется нарушить норму эксплуатации зимних или летних шин, отметил Афонский.
В ЕР напомнили, что в конце 2019 года госкомпания "Автодор" предложила Минтрансу установить период эксплуатации шипованных шин, поскольку в настоящий момент этот параметр законодательно не закреплен. В госкомпании предлагают штрафовать водителей за нарушение правил применения шипованной резины, а региональным властям позволить самостоятельно определять период эксплуатации сезонных покрышек, запустить систему автоматической идентификации транспорта с шипами с помощью камер.
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Владимир АфонскийГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
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