Лекция о юных антифашистах – героях войны

Лектор – главный специалист научного отдела Российского военно-исторического общества Никита БУРАНОВ.
По решению ООН 8 февраля отмечается День юного антифашиста. В этот день в 1943 году гитлеровцами были расстреляны члены краснодонской подпольной организации "Молодая гвардия" Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин, Семен Остапенко. Их подвиг стал образцом мужества для нескольких поколений. Однако имена многих героев Великой Отечественной до сих пор известны мало. Сколько детей и подростков воевали против фашистских захватчиков? Как складывались их судьбы? Как молодые герои оказывались в отрядах сопротивления за границей?
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По решению ООН 8 февраля отмечается День юного антифашиста. В этот день в 1943 году гитлеровцами были расстреляны члены краснодонской подпольной организации "Молодая гвардия" Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин, Семен Остапенко. Их подвиг стал образцом мужества для нескольких поколений. Однако имена многих героев Великой Отечественной до сих пор известны мало. Сколько детей и подростков воевали против фашистских захватчиков? Как складывались их судьбы? Как молодые герои оказывались в отрядах сопротивления за границей?
*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.
Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!
Регистрация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход на территорию агентства строго по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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