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Лекция о юных антифашистах – героях войны
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РИА Новости

Лекция о юных антифашистах – героях войны

16:25 10.02.2020 (обновлено: 16:29 10.02.2020)
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13 февраля в 19:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет лекция на тему: "Юные антифашисты: незабытые герои". Мероприятие состоится в рамках мультимедийного проекта "Лекторий на Зубовском"*.
Лектор – главный специалист научного отдела Российского военно-исторического общества Никита БУРАНОВ.

По решению ООН 8 февраля отмечается День юного антифашиста. В этот день в 1943 году гитлеровцами были расстреляны члены краснодонской подпольной организации "Молодая гвардия" Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин, Семен Остапенко. Их подвиг стал образцом мужества для нескольких поколений. Однако имена многих героев Великой Отечественной до сих пор известны мало. Сколько детей и подростков воевали против фашистских захватчиков? Как складывались их судьбы? Как молодые герои оказывались в отрядах сопротивления за границей?

*"Лекторий на Зубовском" — мультимедийный проект, который предусматривает проведение лекций по широчайшему кругу международных и внутрироссийских тем и отвечает запросам аудитории, позволяя формировать объективный взгляд на различные события мировой истории и современности.

Мероприятие бесплатное для всех желающих при условии обязательной регистрации!

Регистрация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход на территорию агентства строго по предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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