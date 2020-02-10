В Иркутской области женщина погибла, катаясь на тюбинге за минивэном

Безопасный рецепт "ватрушки": как правильно кататься на тюбингах Надувные санки (тюбинги, или "ватрушки") популярны у всех: катание на них не требует специальных навыков, спортивной формы и предварительных тренировок. Однако при катании на надувных санках важно строго соблюдать правила безопасности, поскольку именно "ватрушки" являются одной из самых опасных и травматичных зимних забав.