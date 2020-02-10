В Иркутской области женщина погибла, катаясь на тюбинге за минивэном

ИРКУТСК, 10 фев – РИА Новости. Жительница Иркутской области погибла под колесами иномарки, катаясь на тюбинге, который был прицеплен к движущемуся по дороге автомобилю, заведено уголовное дело, сообщает ГУМВД региона.
В Мамско-Чуйском районе вблизи поселка Тетеринск иномарка столкнулась с тюбингом, который буксировал автомобиль Toyota Lite Ace. За рулем минивэна находился 55-летний водитель, а на тюбинге ехала его 33-летняя знакомая.
"Во время катания надувные сани выехали на полосу встречного движения и столкнулись с двигавшимся автомобилем Mitsubishi Pajero. В результате инцидента местная жительница погибла от полученных травм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранителями заведено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
В настоящее время водитель Toyota Lite Ace задержан. Как выяснили госавтоинспекторы, он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.
18 января, 08:00Хорошие новостиБезопасный рецепт "ватрушки": как правильно кататься на тюбингахНадувные санки (тюбинги, или "ватрушки") популярны у всех: катание на них не требует специальных навыков, спортивной формы и предварительных тренировок. Однако при катании на надувных санках важно строго соблюдать правила безопасности, поскольку именно "ватрушки" являются одной из самых опасных и травматичных зимних забав.