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2020-02-10T16:28+0300
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В Иркутской области женщина погибла, катаясь на тюбинге за минивэном
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РИА Новости

В Иркутской области женщина погибла, катаясь на тюбинге за минивэном

16:28 10.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ИРКУТСК, 10 фев – РИА Новости. Жительница Иркутской области погибла под колесами иномарки, катаясь на тюбинге, который был прицеплен к движущемуся по дороге автомобилю, заведено уголовное дело, сообщает ГУМВД региона.
В Мамско-Чуйском районе вблизи поселка Тетеринск иномарка столкнулась с тюбингом, который буксировал автомобиль Toyota Lite Ace. За рулем минивэна находился 55-летний водитель, а на тюбинге ехала его 33-летняя знакомая.
"Во время катания надувные сани выехали на полосу встречного движения и столкнулись с двигавшимся автомобилем Mitsubishi Pajero. В результате инцидента местная жительница погибла от полученных травм", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранителями заведено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
В настоящее время водитель Toyota Lite Ace задержан. Как выяснили госавтоинспекторы, он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.
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