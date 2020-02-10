В Китае успешно проверили российские тест-системы на коронавирус

Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Китайские специалисты протестировали российские тест-системы по выявлению Китайские специалисты протестировали российские тест-системы по выявлению коронавируса нового типа, доказав их эффективность, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова

Как рассказала Попова, температура хранения этой тест-системы составляет плюс четыре градуса, тогда как другие системы следует хранить при минус 20 градусах.

"Возможность более спокойного и легкого использования нашей тест-системы дает ей безусловные преимущества", — подчеркнула она.

Что касается передачи живого штамма 2019-nCoV российским ученым, то такой договоренности между Москвой и Пекином пока нет, но этот вопрос вскоре будет решен, добавила Попова.

Эпидемия вирусной пневмонии

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

По данным на 10 февраля, число зараженных по всему миру превысило 40,6 тысячи, умерли 910 человек, 3344 пациента выздоровели. Самая сложная ситуация в китайской провинции Хубэй, однако вирус проник и в другие страны, в том числе Россию (двое заболевших, оба — граждане КНР).

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболевание передается воздушно-капельным путем, а также через прикосновение грязными руками к глазам. Среди основных симптомов — сухой кашель, затрудненное дыхание вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Однако в некоторых случаях болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабовыраженными симптомами больной может заразить других.