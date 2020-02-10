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В Китае успешно проверили российские тест-системы на коронавирус
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РИА Новости

В Китае успешно проверили российские тест-системы на коронавирус

16:28 10.02.2020 (обновлено: 18:11 10.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Китайские специалисты протестировали российские тест-системы по выявлению коронавируса нового типа, доказав их эффективность, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Как рассказала Попова, температура хранения этой тест-системы составляет плюс четыре градуса, тогда как другие системы следует хранить при минус 20 градусах.

"Возможность более спокойного и легкого использования нашей тест-системы дает ей безусловные преимущества", — подчеркнула она.

Что касается передачи живого штамма 2019-nCoV российским ученым, то такой договоренности между Москвой и Пекином пока нет, но этот вопрос вскоре будет решен, добавила Попова.
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
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Эпидемия вирусной пневмонии

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в густонаселенном городе Ухань, провинция Хубэй. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
По данным на 10 февраля, число зараженных по всему миру превысило 40,6 тысячи, умерли 910 человек, 3344 пациента выздоровели. Самая сложная ситуация в китайской провинции Хубэй, однако вирус проник и в другие страны, в том числе Россию (двое заболевших, оба — граждане КНР).
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Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболевание передается воздушно-капельным путем, а также через прикосновение грязными руками к глазам. Среди основных симптомов — сухой кашель, затрудненное дыхание вплоть до дыхательной недостаточности, повышенная температура тела, слабость. Однако в некоторых случаях болезнь проходит без пневмонии, лишь сопровождается редким сухим кашлем и невысокой температурой, но даже со слабовыраженными симптомами больной может заразить других.
Для борьбы с распространением вируса правительство России приняло решение закрыть участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить авиаперелеты в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
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Ученые выяснили, как еще может передаваться коронавирус
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Распространение нового коронавирусаКитайВ мире
Популярные комментарии
Быть такого не может. У нас медицина развале на, наука вся продана, учёные уехали, туда где их ценят и много платят!
10 февраля, 19:34
АТАлександр Травкин_в блоке
6130106
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