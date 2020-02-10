Попова рассказала о состоянии эвакуированных из Китая

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Эвакуированные из Китая граждане РФ чувствуют себя хорошо, первые результаты тестирования на Эвакуированные из Китая граждане РФ чувствуют себя хорошо, первые результаты тестирования на коронавирус отрицательные, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова

"Наши граждане, вывезенные из Уханя, граждане РФ и других стран на сегодняшний день также чувствуют себя хорошо. Лиц с признаками инфекционных заболеваний среди них нет. Первые результаты лабораторных исследований на новый коронавирус отрицательные у всех, кто находится под наблюдением", - сказала она журналистам.

По ее словам, врачи и весь персонал, который находится вместе с ними, также хорошо чувствуют себя хорошо.

"Температура у всех нормальная, самочувствие удовлетворительное, все у них хорошо", - добавила Попова.

Она обратила внимание на то, что семимесячный ребенок также чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением педиатра.