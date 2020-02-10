Попова рассказала о состоянии эвакуированных из Китая

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Эвакуированные из Китая граждане РФ чувствуют себя хорошо, первые результаты тестирования на коронавирус отрицательные, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Наши граждане, вывезенные из Уханя, граждане РФ и других стран на сегодняшний день также чувствуют себя хорошо. Лиц с признаками инфекционных заболеваний среди них нет. Первые результаты лабораторных исследований на новый коронавирус отрицательные у всех, кто находится под наблюдением", - сказала она журналистам.
По ее словам, врачи и весь персонал, который находится вместе с ними, также хорошо чувствуют себя хорошо.
"Температура у всех нормальная, самочувствие удовлетворительное, все у них хорошо", - добавила Попова.
Она обратила внимание на то, что семимесячный ребенок также чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением педиатра.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.