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2020-02-10T16:56+0300
https://ria.ru/20200210/1564509686.html
Попова рассказала о состоянии эвакуированных из Китая
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РИА Новости

Попова рассказала о состоянии эвакуированных из Китая

16:24 10.02.2020 (обновлено: 16:56 10.02.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Эвакуированные из Китая граждане РФ чувствуют себя хорошо, первые результаты тестирования на коронавирус отрицательные, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Наши граждане, вывезенные из Уханя, граждане РФ и других стран на сегодняшний день также чувствуют себя хорошо. Лиц с признаками инфекционных заболеваний среди них нет. Первые результаты лабораторных исследований на новый коронавирус отрицательные у всех, кто находится под наблюдением", - сказала она журналистам.
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По ее словам, врачи и весь персонал, который находится вместе с ними, также хорошо чувствуют себя хорошо.
"Температура у всех нормальная, самочувствие удовлетворительное, все у них хорошо", - добавила Попова.
Она обратила внимание на то, что семимесячный ребенок также чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением педиатра.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.
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