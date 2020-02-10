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Минпромторг предложил отложить обязательную маркировку части "молочки"
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РИА Новости

Минпромторг предложил отложить обязательную маркировку части "молочки"

16:24 10.02.2020 (обновлено: 16:33 10.02.2020)
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© РИА Новости / Антон ВергунЛиния производства молочной продукции
Линия производства молочной продукции
© РИА Новости / Антон Вергун
Линия производства молочной продукции. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Минпромторг РФ предлагает отложить обязательную маркировку в России части молочных продуктов, а также намерен обсудить ряд других послаблений для производителей этих товаров, говорится в сообщении министерства по итогам встречи министра промышленности и торговли Дениса Мантурова с представителями молочной отрасли и оператором системы маркировки ЦРПТ.
С 15 июля 2019 года в РФ начался эксперимент по маркировке ряда видов молочной продукции, он должен завершиться 29 февраля 2020 года. С 1 июня 2020 года маркировка, согласно распоряжению правительства РФ, станет обязательной. Участники встречи обсудили промежуточные итоги эксперимента по маркировке молочной продукции и готовность российских производителей к обязательной маркировке.
"На совещании Минпромторгом были предложены ключевые подходы к маркировке готовой молочной продукции. Так, регистрацию в системе производителей предлагается начать с 1 июня 2020 года. С 1 декабря 2020 года может стартовать обязательная маркировка продукции со сроком годности свыше 1 года, а с 1 марта 2021 года - продукции со сроком годности менее одного года", - говорится в сообщении.
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В свою очередь оборот немаркированных остатков продукции предлагается разрешить до окончания срока годности продукции. Кроме того, согласно пожеланиям малых производителей, предполагается дать годовую отсрочку маркировки для фермерских хозяйств и мелких производств, в первую очередь в проекте должны принять участие крупные и средние производители, занимающие подавляющую долю рынка.
"Также Минпромторг предлагает не маркировать товары весом единичной упаковки до 30 граммов и выдавать бесплатно коды маркировки для продукции стоимостью ниже 30 рублей. Обязательное сканирование кода маркировки на кассе начнется с даты введения обязательной маркировки, однако российской рознице планируется предоставить отсрочку по штрафам 12 месяцев с даты публикации постановления правительства РФ об обязательной маркировке, чтобы бизнес в спокойном режиме успел дооснастить себя сканерами для считывания кодов", - сообщает ведомство.
Для оптового звена также были предложены переходные этапы: отсрочка на год прослеживаемости в опте, в течение следующего года - только объемно-артикульный учет, еще через год - поштучный учет. "Свои инициативы Минпромторг намерен более детально обсудить на заседаниях рабочей группы с бизнесом и Минсельхозом, который координирует производителей-участников эксперимента маркировки молочной продукции", - заключает министерство.
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Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)МоскваРоссияТехнологииЭкономика
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